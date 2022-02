Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice ionico responsabile di tempo ancora instabile mercoledì sulle regioni meridionali si porterà da giovedì sullo Ionio e successivamente verso le coste libiche, mentre al suo posto rimonterà un’area anticiclonica già in espansione dall’Europa occidentale. Il tempo migliorerà quindi su tutte le nostre regioni e risulterà più stabile fino a ridosso del weekend, anche se non ovunque soleggiato. Lungo il bordo superiore dell’anticiclone scorreranno infatti le code dei fronti atlantici, capaci di attivare una circolazione umida mediamente occidentale, responsabile di alcuni disturbi sul versante tirrenico e con il passare delle ore anche su tratti del Nord. L’aria in circolazione sarà comunque più mite e le temperature destinate ad aumentare anche vistosamente.

METEO GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO. Tempo stabile sull’Italia, spesso soleggiato o al più velato per il passaggio di nubi alte e stratificate soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Nebbie sulla Val Padana, in sollevamento e diradamento diurno ad eccezione delle pianure dell’alto Veneto e del Friuli VG, dove persisteranno anche di giorno sotto forma di nubi basse. Qualche addensamento anche sui settori occidentali delle isole maggiori con locali piovaschi in Sardegna, addensamenti anche su Levante Ligure, alta Toscana, in serata anche su Lazio e Campania ma senza fenomeni. Temperature in aumento.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: Tempo nel complesso asciutto su Toscana, Umbria e Lazio grazie alla presenza di pressioni medio-alte. Giornata tuttavia non sempre soleggiata, stante il transito di nuvolosità frastagliata, spesso medio-alta, a tratti anche compatta al mattino e di nuovo in serata. Da segnalare inoltre nubi basse in arrivo serale dal mare lungo le coste nonché nebbie in formazione nella vallate interne. Venti deboli o moderati meridionali. Temperature in rialzo.

Commento del previsore Lazio

Da mercoledì ritorno dell’alta pressione e del tempo stabile, ma non sempre soleggiato, anzi a tratti uggioso sulla medio-alta Toscana per umide correnti dal Tirreno; nuvolosità variabile alternata a momenti anche ben asolati altrove. Nebbie nelle ore più fredde del giorno si faranno largo nelle vallate interne, mentre nubi basse tra notte e mattino compariranno nelle coste più soggette a tale fenomeno. Temperature in nuova ripresa da mercoledì, si attesteranno sopra la media stagionale specie in collina e montagna.

