Polemica mamma di Brignone – Goggia, Malagò: “Non fa onore a nessuno”

Le medaglie azzurre dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali si vestono di polemica e lo fanno per le dichiarazioni che stanno girando in queste ultime ore. La querelle riguarda la mamma di Federica Brignone, giornalista de Il Giornale, e Sofia Goggia. I rapporti tuttavia tra l’atleta Brignone e la stessa Goggia non sembrano mai essere stati idilliaci.

Nina Quario, madre di Federica ha dichiarato a Radio Capital, sulla Goggia: “Sofia possiede una determinazione impressionante, ma il suo infortunio non era così grave perché è tornata dopo 23 giorni: se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare in pista dopo 23 giorni”.

L’ex sciatrice azzurra, che ha fatto parte della Nazionale per 12 anni e vincendo quattro ori in Coppa del Mondo tra il 1979 e il 1983) ha messo in discussione l’effettiva entità dell’infortunio dell’azzurra vicecampionessa olimpica di discesa libera. Ha poi proseguito: “Sofia si vede molto al centro dell’attenzione, si piace, si loda tanto e ne gode. Cerca attenzione da morire. Federica invece è timida e non le importa piacere alla gente. Sofia e Federica non sono mai state amiche, non si sono mai prese neanche quando non erano nessuno. Sofia ultimamente ha riferito che sono amiche, ma non è vero”. Sofia rientrata in Italia oggi pomeriggio ha risposto, attraverso le domande dei giornalisti a Malpensa, sull’ipotesi indicata dalla Quario: “Il mio infortunio era vero, la risonanza parla chiaro.. comunque non commento”. (leggi qui) Nella discussione tra le due è intervenuta anche la stessa Brignone: “Non sapevo nulla, mi sarei incavolata.. non avrei vinto!”. (leggi qui)

La Quario ha poi scritto sulle pagine de Il Giornale, cercando di spegnere le polemiche feroci nate dopo le sue dichiarazioni sulla Goggia: “Mi cospargo il capo di cenere. Chiedo umilmente scusa. Il problema è che fino a ieri l’avevo sempre considerata una sciatrice come le altre, con doti uniche e rare, certo, ma tutto sommato umana. Mi sbagliavo. Forse però è il senso della parola grave che mi è sfuggito e a questo punto dovremo trovare un nuovo aggettivo per definire gli infortuni di atlete e atleti, che in seguito a una brutta caduta tornano dopo sei mesi se va bene, più spesso dopo un anno, e quando tornano fanno una fatica d’inferno non dico a vincere le gare o le medaglie, ma più semplicemente a sciare come prima fidandosi al 100%“.

La mamma di Federica Brignone ha proseguito: “Ho anche osato dire che Goggia è egocentrica. Sì, lo ribadisco e sfido chiunque a dimostrarmi il contrario, pronta a fornire diversi esempi per avvalorare la mia tesi. Vi do solo l’ultimo in ordine temporale: non vi sembra egocentrica una persona che molte ore dopo la gara telefona a casa non per condividere la sua gioia e il suo orgoglio ma per sapere quali sono state in Italia le reazioni alla sua medaglia? Ribadisco le mie scuse se ho offeso qualcuno, ma confermo tutto quello che ho detto a Radio Capital“.

Davide, fratello di Federica Brignone e suo coach, dichiara: “Non capisco le parole di mia madre.. poteva tenerle per sé”

E’ intervenuto anche il figlio della Quario e fratello della Brignone, nonché allenatore di quest’ultima. Lo ha fatto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Abbiamo chiesto all’ufficio stampa Fisi che prevenisse qualche domanda dei giornalisti durante la giornata. Tra l’altro devo dire che sono anche un po’ stufo. Federica patisce per queste cose. Io non capisco mia madre: ha tutte le ragioni per pensarle queste cose, non è la prima che le pensa né l’ultima che le penserà, ma che bisogno ha di dirlo? Da un altro punto di vista la apprezzo, pensa una cosa e ha il coraggio di dirla, ma cosa gliene viene? Questo è sport, tutto il resto è un’altra cosa. Federica oggi ha fatto una gara di sci. Le cose mediatiche lasciamole da parte“.

Malagò: “Stop polemiche, no ad altre puntate. Tra poco c’è un’altra gara delicata..”

E le polemiche tenta di spegnerle anche Giovanni Malagò, affatto contento della vicenda, che andrebbe a minare la Nazionale femminile di sci, che si prepara ad affrontare l’ultima gara alle Olimpiadi e poi in seguito, alla successiva parte della Coppa del Mondo, proiettata tuttavia verso Milano Cortina 2026: “Oggi Federica Brignone ha vinto una medaglia strepitosa e complicatissima. Sofia Goggia sappiamo tutti quello che ha fatto. Tra 48 ore c’è una gara importante (il team event), dove ci giochiamo molto. Non mi sembra giusto aggiungere nulla e mi auguro che lo facciano anche loro. No ad altre puntate, non fa onore a nessuno“, conclude Malagò come riporta il sito di Eurosport. (foto@fisi.org)

