Acilia, da sabato 19 febbraio l’ufficio postale chiude per lavori di manutenzione

Ostia X Municipio – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Acilia, invia di Saponara, da sabato 19 febbraio non sarà operativo poiché è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi.

Poste Italiane, per garantire la continuità dei servizi ha predisposto il potenziamento delle sedi di Acilia 1, in Piazza San Leonardo da Porto Maurizio 25, con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, e Dragona, in Via Antonio Criminali 40, aperto con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05e il sabato fino alle ore 12.35, per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta.

Non sarà disponibile il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

A disposizione dei cittadini anche gli uffici di Casalpalocco, in via di Casalpalocco, aperto con orario continuato fino alle 19.05, e Roma Infernetto, in Via Pietro Romani 47 con orario dal lunedì al venerdì 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35.

La riapertura dell’ufficio Postale di Acilia, in via di Saponara è prevista per mercoledì 23 febbraio.

