Civitavecchia, in permesso dai domiciliari ne approfitta per… spacciare cocaina

Civitavecchia – Proseguono i servizi della Polizia di Stato finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, nel territorio di competenza del Commissariato di Civitavecchia.

Nell’ambito di tali servizi gli investigatori del Commissariato hanno arrestato 2 cittadini italiani, entrambi con precedenti di Polizia, trovati in possesso di circa 20 grammi di cocaina.

In particolare, nella mattinata di lunedì, gli agenti hanno visto un 47enne conosciuto dagli investigatori e sottoposto agli arresti domiciliari nel comune di Allumiere, transitare a bordo della propria autovettura, condotta dalla fidanzata.

Insospettiti dalla presenza dell’uomo in città, i poliziotti lo hanno seguito fino a quando lo hanno visto incontrarsi con un altro noto soggetto ed effettuare con lui uno scambio di stupefacente.

Immediatamente gli investigatori hanno bloccato i due uomini e sequestrato la cocaina.

In sede di udienza di convalida, all’acquirente è stata data la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico mentre all’altro, già sottoposto agli arresti domiciliari, infatti al momento dell’arresto stava usufruendo di un permesso, il giudice ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

