Fiumicino, il “Listone civico” scende in campo al fianco del Terzo Polo

Fiumicino – “Il Listone Civico – Partito dei Disoccupati, dei Lavoratori e dei Disabili di Giustino Bruno, recentemente entrato nel Terzo Polo, progetto politico prettamente comunale, nato per dare voce al Popolo di Fiumicino, annuncia che nel suo programma politico c’è tra le altre cose: il potenziamento dell’Aeroporto internazionale di Fiumicino per portare nuovi posti di lavoro e dunque ricchezza al territorio cittadino; eliminare le barriere architettoniche come in linea col programma politico nazionale del Partito per rendere Fiumicino un Comune facilmente accessibile” – così in una nota stampa i membri del Listone civico.

A tal proposito ha commentato il Segretario Nazionale del Partito dei Disoccupati, dei Lavoratori e dei Disabili, Giustino Bruno, già candidato più volte alla Camera dei Deputati:

“A breve annunceremo il responsabile cittadino del Partito. Come movimento politico abbiamo scelto di appoggiare a Fiumicino il Terzo Polo, progetto politico civico comunale che guarda con attenzione il futuro della sua città e dei giovani disoccupati. Il nuovo sindaco dovrà essere sicuramente un’ amministratore attento anche nel sistemare le barriere architettoniche per i disabili, in linea col programma del nostro Partito”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link