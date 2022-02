Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La cellula di alta pressione che è tornata a occupare il Mediterraneo è il frutto di una notevole dinamicità atmosferica che si esprime sul centro nord Europa attraverso l’azione di una potente tempesta atlantica, Dudley cui ne seguirà un’altra a breve distanza. Questi cicloni che si susseguono alle medie e alte latitudini riescono a trascinare con velocità anche le relative alte pressioni che gli stanno a sud, una di queste è al momento sulla Penisola Iberica ma si sposta molto velocemente verso levante e ci attraverserà tra oggi e la giornata di sabato lasciandosi alle spalle un lieve calo barico. Calo barico che si avvertirà già nella giornata di venerdì. Tempo stabile e nel complesso soleggiato dunque ma non senza disturbi e persino qualche isolata precipitazione in attesa di qualche pioggia leggermente più significativa nel weekend.

METEO VENERDÌ 18 FEBBRAIO – Nord, al mattino nubi basse in Liguria e nebbie, anche fitte in Val Padana, più sole altrove. Nel pomeriggio nubi in Liguria con qualche isolata debole pioggia, variabilità altrove ma con cieli anche a tratti nuvolosi sui settori di pianura specie sul Piemonte pur senza fenomeni. In serata ancora nubi e qualche isolata pioggia in Liguria, nubi e qualche pioggia possibile anche sul Piemonte e sul Friuli. Nuvoloso altrove ma senza fenomeni. Centro, al mattino nebbie e nubi basse su Toscana, Umbria e Lazio, localmente sulle alte marche, più sole altrove. Nel pomeriggio nubi sparse e schiarite sull’area tirrenica, più sole lungo l’Adriatico. In serata ancora qualche nube lungo il Tirreno, poco nuvoloso altrove. Sud, bella giornata di sole pur con qualche foschia o nebbia al mattino nelle valli interne e un po’ di nubi sparse innocue sull’area tirrenica. Temperature in lieve calo al Nord, stabili altrove. Venti moderati di Maestrale in Sardegna, deboli o a tratti moderati occidentali altrove. Mari mossi o molto mossi i bacini occidentali, poco mossi o mossi gli altri.

VENERDI’: L’alta pressione rinnova condizioni di tempo stabile su Toscana, Umbria e Lazio anche se con cieli offuscati da nubi basse e nebbie, specie nella vallate interne e localmente lungo i litorali in temporaneo diradamento diurno. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, forti raffiche lungo le coste. Temperature in ulteriore lieve rialzo specie nelle massime. Mare mosso.

Ritorna l’alta pressione ed il tempo stabile, ma non sempre soleggiato, anzi spesse volte uggioso specie sulla medio-alta Toscana per umide correnti dal Tirreno. Nebbie nelle ore più fredde del giorno si faranno largo nelle vallate interne, mentre foschie e nubi basse tra notte e mattino compariranno nelle coste più soggette a tale fenomeno (in particolare venerdì). Temperature di nuovo in aumento, le quali si assesteranno sopra la media stagionale specie in collina e montagna. Nubi in aumento nel weekend, con qualche possibile breve spunto piovoso su Appennino, alta Toscana, localmente sull’Umbria e interne del Lazio. Lunedì 21 nuovamente umido, uggioso e atratti piovoso; migliora nei giorni successivi ma con nebbie diffuse a valle.

