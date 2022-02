Ostia, il liceo Enriques accreditato per i progetti Erasmus+: le opportunità

Ostia – Il liceo Federigo Enriques di Ostia ha ottenuto l’accreditamento, da parte dell’agenzia nazionale Indire, per i progetti di mobilità Erasmus+ del settennio 2021-2027.

“Si tratta di un riconoscimento molto importante – spiegano dalla scuola -, perché permette agli studenti di usufruire di opportunità di formazione e di crescita culturale e personale in un periodo che li ha molto penalizzati sia dal punto di vista del percorso scolastico che della socialità”.

“E’ un traguardo davvero importante – sottolineano – per i ragazzi che potranno affrontare una esperienza all’estero“.

Numerose sono le attività già avviate: quattro studenti sono in procinto di partire per una permanenza di tre mesi nei Paesi europei (due in Spagna, uno in Germania e uno in Francia); ventiquattro studenti, nel mese di marzo, si recheranno in Portogallo per sette giorni, per un’esperienza finalizzata allo sviluppo della cittadinanza europea; e infine dieci docenti sono stati selezionati per effettuare corsi di formazione in lingua inglese e attività di jobshadowing, che permetteranno loro di crescere professionalmente e confrontarsi con altre realtà internazionali.

