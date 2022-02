Passoscuro: dalla Finanza un dono speciale per il centro pediatrico del Bambino Gesù

Fiumicino – È stata una giornata di festa alla “Fondazione Onlus Bambino Gesù”, polo ospedaliero ad alta specializzazione della Capitale che cura pazienti pediatrici, affetti da gravi patologie.

A coronamento del buon esito di un’iniziativa solidale promossa nel dicembre 2021 fra tutti i finanzieri in servizio e in congedo del Lazio, il Comandante Regionale, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, accompagnato dal Segretario Generale della “Fondazione Mediolanum Onlus”, dott. Virginio Stragliotto, unitamente ad una rappresentanza del Co.Ba.R. Lazio, si è recato presso la “Fondazione Onlus Bambino Gesù”, accolto dalla Presidente, Dott.ssa Mariella Enoc, per la simbolica consegna dell’assegno di 55.439 euro raccolti dai Finanzieri con il contributo di Fondazione Mediolanum Onlus, charity partner insieme alla “Fondazione Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani”.

La somma donata alla Fondazione Bambino Gesù Onlus ha consentito di acquisire un apparecchio portatile per radiografie destinato al nuovo “Centro per le Cure Palliative Pediatriche” di Passoscuro (RM) e a finanziare l’accoglienza dei genitori dei piccoli pazienti lungodegenti presso la struttura.

Al riguardo, il Generale di Divisione Virgilio Pomponi ha dichiarato: “L’iniziativa dei Finanzieri del Lazio testimonia, ancora una volta, la vicinanza del Corpo alle fasce più deboli e bisognose e la forte connotazione sociale che deve sempre accompagnare l’agire di tutta la Pubblica Amministrazione, diffondendo e sostenendo il valore civile ed educativo della legalità economica e della solidarietà”.

Il dott. Virginio Stragliotto della “Fondazione Mediolanum Onlus”, ha aggiunto: “Da tanti anni la Fondazione affianca i progetti della Guardia di Finanza a sostegno dell’infanzia in condizioni di disagio e, insieme alla Fondazione Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani, abbiamo deciso di raddoppiare i primi 25mila euro raccolti per poter dare un contributo concreto all’impegno dei donatori”.

La presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e dell’omonima Fondazione Mariella Enoc, nel ringraziare gli intervenuti “ha sottolineato il valore di questa donazione, come inizio di una preziosa collaborazione dedicata alla ricerca e alla salute dei bambini. Quello di oggi è un ringraziamento per una donazione a sostegno dei pazienti più fragili, i bambini inguaribili ma non per questo incurabili, che insieme alle loro famiglie si rivolgono con fiducia al nostro Ospedale e che potremo finalmente accogliere nel nuovo Centro di Cure Palliative di Passoscuro”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link