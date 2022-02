Pechino 2022: tra poche ore l’Italia Team in gara, per una notte di medaglie

Pechino – 16 le medaglie vinte sino ad ora dall’Italia Team alle Olimpiadi Invernali di Pechino. Ne mancano 4 per eguagliare quelle vinte a Lillehammer nel 1994, unica edizione più premiata. Tantissime le gare svolte e tantissimi gli atleti italiani già tornati in Italia, come quelli che ancora sono in gara in Cina.

Nella giornata di oggi, si sono svolte le gare di freestyle, biathlon e pattinaggio di figura. Gli azzurri hanno dato il meglio. Nelle prossime ore le altre in calendario. Sarà un intenso sabato, già da questa notte alle 2 gli atleti italiani scenderanno in sfida nel bob, sci alpino, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità.

Di seguito le sintesi delle gare del 18 febbraio (coni.it)

Freestyle: Al Genting Snow Park P&X Stadium il 21enne Simone Deromedis sfiora l’accesso nella finale dello ski cross e poi, vincendo la small final, conquista il 5° posto in classifica.

Biathlon: Dorothea Wierer (con 8 errori) chiude la Mass Start di 12,5 km al 22° posto. L’oro va alla francese Justine Braisaz-Bouchet. Al maschile sui 15 km disputati al Zhangjiakou National Biathlon Centre il migliore degli azzurri è invece Dominik Windisch, quinto al traguardo (con 3 errori al poligono) nella gara vinta dal norvegese Thingnes Johannes Boe. Più attardato Lukas Hofer, 27° con 6 errori.

Pattinaggio Di Figura: Nella gara di Coppie del pattinaggio artistico, per gli azzurri doppia qualificazione alla finale (sabato alle ore 12 italiane). Nicole Della Monica e Matteo Guarise al 10° posto nel programma Corto con 63.58 punti (33.16 tecnico, 31.42 artistico); Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini al 16°, ultimo utile per l’accesso al Libero, con 55.83 punti (28.38 tecnico, 29.45 artistico).

