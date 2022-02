Rifiuti, è Giuseppe Vadalà il commissario per la bonifica di Malagrotta

Roma – Il Consiglio dei ministri ha nominato il generale Giuseppe Vadalà commissario unico per la messa in sicurezza e la bonifica della discarica di Malagrotta a Roma.

In seguito all’accordo fra Governo, Regione e Comune capitolino, che ha permesso di avviare le procedure per le operazioni di capping dell’impianto di smaltimento, il neo commissario è stato ora incaricato di gestire tutte le fasi dell’affidamento e dell’apertura dei cantieri.

Il Governo ha messo a disposizione un finanziamento di circa 250 milioni di euro mediante il Fondo Coesione e Sviluppo: per la fine dell’anno dovranno essere completate le progettazioni ed entro il 2025 dovranno concludersi gli interventi di ripristino ambientale.

“La nomina del generale Vadalà arriva dopo una preziosa collaborazione istituzionale, che ha permesso di reperire le risorse economiche e di avviare i procedimenti amministrativi con l’obiettivo di accelerare sulle operazioni di capping della discarica – ha detto Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio -. La Regione è il soggetto attuatore, attraverso il neo commissario, ed è stato definito un preciso cronoprogramma per sanare questa ferita inferta alla città di Roma”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.