Sanità, il Campidoglio nomina i delegati del Sindaco per le Asl Roma 1, Roma 2 e Roma 3

Roma – Corrado Bibbolino per la Asl Roma 1, Giuseppina Maturani per la Asl Roma 3, Monica Moriconi per la Asl Roma 2 sono i nuovi delegati per la Sanità presso le Aziende Sanitarie Locali di Roma, nominati dal Sindaco Roberto Gualtieri. I delegati sono chiamati a svolgere funzioni di verifica e contribuiscono alla definizione dei piani programmatici sanitari per conto del Sindaco di Roma. Hanno il compito di rapportarsi con i direttori delle Asl e con i rappresentanti dei Municipi, oltre ad occuparsi delle Conferenze Sanitarie Locali.

“La nomina dei tre delegati del Sindaco per le tre Asl rimetterà rapidamente al lavoro le Conferenze Sanitarie Locali che rappresentano – ha dichiarato l’assessora alle Politiche Sociali e a alla Salute Barbara Funari – il luogo principale dove programmare le attività sociosanitarie integrate con i territori. Ringrazio i tre delegati per la loro disponibilità, anche in considerazione della mia delega alla Salute che viene rafforzata da un aiuto prezioso e dall’esperienza di tre eccellenti professionalità a servizio della cittadinanza e a vantaggio di una maggiore integrazione socio- sanitaria”.

“La nomina dei delegati del sindaco per le Asl romane è un’ottima notizia, che colma una lacuna durata purtroppo molti anni. Rivolgo un augurio di buon lavoro a Corrado Bibbolino, Pina Maturani e Monica Moriconi che porteranno sicuramente un contributo importante per l’integrazione socio-sanitaria, il rafforzamento della rete territoriale e le conferenze sanitarie locali. Desidero ringraziare il sindaco Gualtieri e l’assessore Barbara Funari per queste nomine”, il commento dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

(Il Faro online)