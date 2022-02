Un altro bimbo muore “risucchiato” da un pozzo dopo due giorni di agonia

Ancora una tragedia quella avvenuta martedì nel villaggio di Shokak, nella provincia di Zavul. Un bambino di 5 anni è precipitato in un pozzo a pochi giorni dalla morte del piccolo Rayan in Marocco, anche lui caduto in un pozzo e morto dopo oltre cento ore di disperati tentativi per salvarlo.

Purtroppo una vicenda analoga si è verificata martedì in Afghanistan. Haidar, anche lui di soli 5 anni, è caduto in un pozzo profondo 25 metri, precipitando per 10 metri.

Oggi è arrivata la notizia che il bimbo non ce l’ha fatta. E’ stato il consigliere anziano del ministero dell’Interno Anas Haqqani dichiarare su Twitter: “Haidar ci ha lasciati per sempre”.

(Il Faro online)