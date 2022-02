Agricoltura, nasce il Comitato promotore della carota Igp di Maccarese

“È stato presentato ieri 18 febbraio 2022, in commissione Attività Produttive, il comitato promotore per la carota Igp di Maccarese” lo dichiara il presidente della Commissione Fabio Zorzi.

“La coltura coinvolge oltre 1000 ettari di superficie agricola, – ha affermato Zorzi – con un prodotto di altissima qualità e fortemente identificativo del territorio di Maccarese”.

Presenti alla seduta, oltre al sindaco Montino e al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, il presidente e il vicepresidente del comitato promotore, l’ad della Maccarese SpA, Claudio Destro, ed Emanuele Salvalaio dell’azienda agricola Salvalaio che hanno spiegato l’importanza di portare avanti l’iter per ottenere il riconoscimento Igp.

“Un riconoscimento importante per i produttori e utile anche per valorizzare ancora di più il paniere gastronomico locale, attraverso le sue migliori eccellenze – ha detto l’assessora Antonelli. – Proprio per questo abbiamo coinvolto Arsial, che ringrazio per la collaborazione e la professionalità, affinché ci assista nelle procedure amministrative e nel reperimento di tutta la documentazione necessaria a completare l’iter”.

“Al fine di valorizzare uno dei prodotti storici di questo territorio – ha aggiunto l’Assessora – stiamo lavorando ad una iniziativa per promuovere questo straordinario prodotto”.

“Soprattutto in un momento di difficoltà del settore agricolo come quello che stiamo attraversando – ha concluso Zorzi – promuovere i prodotti locali anche attraverso il riconoscimento di certificazioni come l’Igp, è un modo per supportare le nostre aziende e per valorizzare le eccellenze prodotte nel nostro territorio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.