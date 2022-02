Bullismo ad Ardea, Farneti: “Un episodio frutto del degrado del territorio”

Ardea – “Rimango esterrefatto nel venire a conoscenza che ancora oggi, nell’anno 2022, davanti ad una scuola media del comune di Ardea avvengano fatti così gravi di bullismo, soprattutto nei confronti di una ragazzina di appena 13 anni da parte di ragazzi di qualche anno più grandi (leggi qui)”.

A parlare è Martino Farneti, candidato sindaco di Ardea alle prossime elezioni amministrative con la sua lista civica. “E’ un evento – dice – frutto del degrado di un territorio nel quale si è preferito costruire case dormitorio anziché realizzare strutture di aggregazione culturale per i giovani. Nell’anno 2000 si cercò di costruire una scuola superiore e un centro culturale per i cittadini di ogni età, ma i soliti noti decisero di sfiduciarmi perché i loro interessi erano ben diversi”.

“Oggi – continua -, dopo venti anni, sono di nuovo a gridare che è indispensabile un centro d’incontro e di discussione per i giovani, già da allora un obiettivo importante per questo territorio (si preferì, invece, destinare ancora una volta le risorse comunali al ‘niente’: non un’opera pubblica, ma solo licenze per costruire case sulle quali oggi si legge ‘in vendita’, ‘vendesi’ e ‘si acquista all’asta’)”.

“Tutto questo – sostiene Farneti – non ha fatto altro che non aggregare i cittadini e soprattutto i giovani che oggi, oltre a pagare le conseguenze del Covid, cercano d’imporsi con la violenza per ottenere cose che non gli spettano. La mancanza di educazione civile, formazione professionale e culturale nei giovani dovuta all’assenza di una scuola superiore che infonda i valori fondamentali del lavoro e del rispetto degli altri e del facile guadagno attraverso lo spaccio di droga provocano problemi sociali assai gravi, ai quali bisogna far fronte al più presto, se non vogliamo che la nostra gioventù cada nel degrado più assoluto come questo paese”.

“Per ora – conclude – non posso che sollecitare questa Amministrazione affinché stimoli le forze dell’ordine ad un controllo più costante davanti agli edifici scolastici affinché non avvengano più quesiti indicibili episodi da parte di soggetti sotto culturali che pensano di far valere le loro becere ragioni con l’impiego della forza bruta”.

