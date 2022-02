Fiumicino – Mario Baccini, Stefano Costa e Alessio Coronas al fianco dei pescatori di Fiumicino.

Questa mattina, infatti, leader del centrodestra fiumicinese, il capogruppo di Fratelli d’Italia e quello di Forza Italia hanno deciso di incontrare e di manifestare la loro solidarietà alla categoria, che da anni chiede la messa in sicurezza della banchina del porto canale di Fiumicino: un grave problema che, nonostante le accorate richieste dei lavoratori, non è stato mai risolto.

Non solo: fra le ragioni delle proteste dei pescatori c’è anche il caro gasolio, che mette in crisi uno dei più importanti asset dell’economia del territorio e rischia di far finire sul lastrico centinaia di famiglie.

Un momento di confronto che, si augurano i pescatori e gli esponenti del centrodestra cittadino, possa costituire l’inizio di un nuovo corso.

