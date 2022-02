Civitavecchia – Sono stati effettuati nei giorni scorsi dei sopralluoghi da una delegazione composta dal presidente Emanuela Mari e dal consigliere Massimo Boschini: i due sono stati accompagnati dall’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto D’Ottavio presso alcuni dei cantieri attivi in questo momento in città o a toccare con mano opere appena concluse.

In zona Mediana, è in atto un intervento di ripristino su via Fusco, dopo la riuscita dell’analogo intervento effettuato negli anni scorsi sulla parallela via Montanucci: ma seguiranno altre operazioni per restituire percorribilità alle strade in quell’area. La riqualificazione della rete viaria continua anche sul quadrante di via Terme di Traiano: completata via dell’Immacolata, interessata dal traffico veicolare quotidiano in entrata ed uscita dagli istituti scolastici. In via delle Molacce, dove la strada è finalmente percorribile, il sopralluogo ha interessato il movimento franoso.

Foto 3 di 3





“Contiamo di riparare anche quella ferita entro l’anno – ha commentato l’assessore D’Ottavio – i cantieri aperti in città sono tanti perché c’è tanto da fare, ma con una attenta programmazione da parte degli uffici stiamo cercando di limitare i disagi dovuti ai numerosi lavori in corso, un po’ in tutti i quartieri”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Civitavecchia, clicca su questo link