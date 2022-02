Ice Park allo Stadio Flaminio: gran finale il 20 febbraio

Roma – Si conclude domenica 20 febbraio, dopo due mesi di grande affluenza e gradimento da parte dell’utenza, l’attività dell’Ice Park allestito all’interno dell’area antistante la curva nord dello Stadio Flaminio, che, dai giorni precedenti al Natale, ha permesso ai romani di praticare in sicurezza e con tutte le precauzioni anti-Covid di praticare il pattinaggio su ghiaccio.

Un’iniziativa davvero riuscita che ha segnato la ripartenza, dopo lo stop della stagione scorsa causa pandemia, in una location restituita alla cittadinanza e strappata, almeno per l’occasione, al degrado degli ultimi anni.

La pista, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22, ha visto cimentarsi con le lame ai piedi bambini, giovani e meno giovani, facendo crescere la popolarità di una disciplina che anche a Roma sta raccogliendo un numero crescente di proseliti.

Ice Park quest’anno è stato apprezzato anche a Tivoli, dove sono state montate due piste, e a Ladispoli, per accontentare anche l’utenza delle zone limitrofe alla Capitale.

Le piste di ghiaccio nel corso del periodo di apertura sono state teatro di manifestazioni ed esibizioni che hanno allietato il pubblico fra le quali gli show della campionessa del mondo Chiara Censori e delle giovani atlete della società Angeli del ghiaccio. Propedeutica all’attività dell’ hockey su ghiaccio l’esibizione degli atleti dei Wolves Hockey Team, società di Roma che partecipa ai campionati nazionali.

Fra gli eventi di carattere sociale, alle quali gli organizzatori sono sempre sensibili, ha riscosso notevole successo di partecipazione il progetto “Sport Solidale On Ice” . L’Ice Park dello stadio Flaminio è diventato un punto d’aiuto e d’incontro per le realtà più deboli del territorio. Case Famiglia, strutture che operano nel settore sociale e scuole, grazie anche all’impegno del II Municipio partner dell’iniziativa, hanno avuto modo di accedere gratuitamente all’impianto grazie a dei voucher speciali.

Andrea De Angelis, organizzatore che per primo ha portato le piste di ghiaccio nella Capitale oltre dieci anni fa, è particolarmente soddisfatto dell’edizione 2021/2022 che sta per concludersi: “Non era semplice ripartire-ha dichiarato-visto il periodo che stiamo vivendo. Abbiamo scelto di ridare ai romani gli Ice Park in conseguenza alle tante richieste che avevamo avuto. Abbiamo riaperto coraggiosamente lo stadio Flaminio per dare un messaggio importante ai cittadini sulla possibilità di ridare alla città quell’immagine che merita e che nel tempo si stava perdendo. Abbiamo fatto solo un piccolo passo, grazie anche al II Municipio, che spero possa avere un significato importante anche in chiave futura. Visto il successo dell’edizione che stiamo per lasciarci alle spalle stiamo già pensando al prossimo anno per offrire ai romani nuove location, in tutta la Regione, nella speranza che, finalmente, la pandemia possa essere solo un brutto ricordo “.

La pista dello Stadio Flaminio sarà aperta nel week end 19 e 20 febbraio dalle 10.00 alle 22.00. Per info: Icepark2013@gmail.com cell. 392 993 1587.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport