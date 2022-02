Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il transito della super tempesta Eunice sul Centro Nord Europa avrà delle conseguenze, seppur assai meno significative, anche sull’Italia. Il calo barico interesserà il bordo più settentrionale dell’anticiclone stimolando un richiamo di correnti umide sud occidentali che porteranno le prime nubi già in giornata ma che soprattutto tra sabato e domenica si assoceranno a qualche debole pioggia. Non una vera e propria perturbazione dunque ma un impulso instabile di lontana eredità atlantica che non porterà fenomeni significativi e fortunatamente nemmeno i forti venti che invece stanno flagellando il nord Europa. Altro affare sarà invece l’impulso freddo atteso a inizio settimana, quello potrà portare soprattutto a livello di venti qualche problema.

METEO SABATO 19 FEBBRAIO. Nord, cieli nuvolosi o molto nuvolosi su Liguria, Prealpi e pianure con deboli piogge a carattere intermittente, più diffuse e localmente moderate sulla Liguria orientale. Più sole sulle Alpi salvo deboli nevicate sui settori più occidentali oltre 1500m. Centro, variabile o temporaneamente nuvoloso sulle regioni tirreniche con qualche isolata pioggia sulla Toscana. Nubi sparse anche sulle Marche ma in generale sull’Adriatico sarà più soleggiato. Sole prevalente anche sulla Sardegna. Sud, qualche addensamento nuvoloso sulla Campania ma con scarsa probabilità di fenomeni. Generalmente soleggiato altrove. Temperature in calo al Nord, in lieve calo al Centro, stabili o in lieve aumento al Sud. Venti deboli o moderati tra Ovest e SSO con mari localmente mossi.

METEO DOMENICA 20 FEBBRAIO. Nord, nebbie e nubi basse al mattino sulla Val Padana in parziale dissolvimento per il pomeriggio ma localmente anche persistenti sul settore centrale lungo il Po. In prevalenza soleggiato su Alpi, Prealpi e Liguria. Centro, un po’ di nubi al mattino con qualche isolato fenomeno non escluso sulla fascia tirrenica, dal pomeriggio nubi e qualche isolata pioggia su Appennino e Adriatico mentre rasserenerà da ovest. Variabilità e qualche isolato fenomeno anche sulla Sardegna nord occidentale. Sud, nuvolosità irregolare in transito con qualche isolata pioggia tra Campania e Molise. Temperature stabili al Nord salvo inversioni termiche e clima più freddo nelle aree dove insisteranno le nebbie, stabili o in lieve calo al Centro, in lieve calo al Sud. Venti moderati settentrionali con rinforzi sulla Sardegna. Mari mossi, molto mossi i bacini occidentali.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: giornata caratterizzata da un aumento delle nubi sulle regioni del medio tirreno, diffuse in particolare sui settori dell’alta Toscana, laddove saranno probabili deboli precipitazioni specie sui settori appenninici. Altrove tempo asciutto seppur nuvoloso. Venti deboli o moderati meridionali, forti e rafficati lungo le coste. Temperature pressoché stazionarie le massime, su valori miti. Zero termico nell’intorno di 3400 metri. Mare mosso.

DOMENICA: lievi infiltrazioni atlantiche saranno complici di una giornata dal cielo irregolarmente nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio, specie nella prima parte del giorno, con possibilità di isolati quanto deboli e brevi spunti piovosi. Temperature stazionarie o in lieve calo. Venti deboli in rotazione dai quadranti settentrionali. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Ritorna l’alta pressione ed il tempo stabile, ma non sempre soleggiato, anzi spesse volte uggioso specie sulla medio-alta Toscana per umide correnti dal Tirreno. Nebbie nelle ore più fredde del giorno si faranno largo nelle vallate interne, mentre foschie e nubi basse tra notte e mattino compariranno nelle coste più soggette a tale fenomeno (in particolare venerdì). Temperature di nuovo in aumento, le quali si assesteranno sopra la media stagionale specie in collina e montagna. Nubi in aumento nel weekend, con qualche possibile breve spunto piovoso su Appennino, alta Toscana, localmente sull’Umbria e interne del Lazio. Lunedì 21 nuovamente umido, uggioso e atratti piovoso; migliora nei giorni successivi ma con nebbie diffuse a valle.

