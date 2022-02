Parco di via Reno, Ardea Domani chiede l’accesso agli atti: “Dal Comune nessuna risposta”

Ardea – “Abbiamo fatto due accessi agli atti ma non abbiamo ancora ricevuto risposta”. Così Luca Vita, il portavoce Ardea Domani, ha fatto sapere a ilfaroonline.it le azioni che il movimento politico ha intrapreso per fare luce sulla polemica in corso riguardo la gestione del parco di via Reno, a Tor San Lorenzo (leggi qui).

Le lamentele dei cittadini, infatti, sono incessanti e numerose al punto tale che anche il sindaco Mario Savarese ha affermato di essere preoccupato per la situazione (leggi qui) e ha chiesto ai residenti di inviare le loro testimonianze direttamente alla sua mail sindaco@comune.ardea.rm.it.

Nonostante il tentativo del Sindaco di aprirsi all’ascolto verso i cittadini, il movimento di Ardea Domani ha chiesto per ben due volte l’accesso agli atti, ma sembra che il Comune abbia alzato un muro: “Il parco di via Reno è stato assegnato con un bando – spiega Luca Vita -. Come Ardea Domani abbiamo fatto due accessi agli atti per capire dalle carte cosa prevedeva il progetto iniziale dell’associazione e perché ha ricevuto il punteggio più alto”.

“Nel nostro ultimo accesso agli atti – continua Vita -, presentato il 19 gennaio, chiedevamo di conoscere nello specifico il progetto dell’associazione che ha attualmente in gestione il parco, i progetti presentati dalle altre associazioni, per capire il verbale della commissione che ha aggiudicato l’area e infine il testo della convenzione che il Comune ha stipulato con l’associazione che ha vinto. Il comune ci dovrebbe rispondere entro i 30 giorni e se non lo farà a questo punto chiederemo l’intervento del Difensore Civico”.

Ma il problema principale, secondo Ardea Domani, non è la mancata risposta a chi richiede i documenti inerenti il bando in questione, ma è l’intero meccanismo che ruota intorno alla gestione dei parchi pubblici: “La gestione dei parchi ha un costo enorme per le associazioni del nostro territorio, che purtroppo già di per sé non possiedono grandi risorse in termini economici e di volontari”.

“Secondo noi la gestione dei parchi pubblici deve essere esclusivamente del Comune, con la possibilità di includere, in condizioni straordinarie, più associazioni che possano portare dei progetti migliorativi. Si tratta di creare dei patti di collaborazione con soggetti terzi in modo tale che questi ultimi insieme al Comune possano valorizzare l’area verde. La gestione attuale crea solo problemi e competizione tra varie associazioni e peggiora la situazione, mentre ad Ardea bisognerebbe facilitare il dialogo tra le varie realtà territoriali. Occorre una strategia per il verde pubblico diversa da quella attuale”, conclude Luca Vita.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea clicca qui