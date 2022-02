Roma – Sequestrati oltre 400 pezzi tra prodotti di elettronica, di telefonia e articoli di abbigliamento, soprattutto giacche e accessori in pelle anche usati, il tutto venduto illegalmente con alcuni banchi espositivi improvvisati. Questo è solo l’ultimo degli interventi a contrasto del commercio illegale portati avanti dalla Polizia Locale Roma Capitale.

Il sequestro è avvenuto nell’area della Stazione metro Anagnina, uno dei tanti luoghi del VII Municipio dove gli agenti motociclisti del VII Gruppo Tuscolano svolgono costantemente controlli finalizzati a reprimere i fenomeni di abusivismo commerciale e a ripristinare il decoro urbano.

Foto 2 di 2



Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

