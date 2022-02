Tor Bella Monaca, agenti soccorrono un auto in panne… ma trovano 26 dosi di droga

Roma – Era in servizio di controllo del territorio, la pattuglia del VI Gruppo Torri della Polizia Locale Roma Capitale che, ieri pomeriggio 18 febbraio 2022, è intervenuta in via di Tor Bella Monaca per fornire ausilio a quello che appariva essere un automobilista rimasto in panne con il proprio veicolo.

Gli agenti, una volta accostatisi all’auto ferma al centro della strada e con il dispositivo di segnalazione luminosa di pericolo in funzione, hanno però trovato il mezzo privo di persone a bordo e con i finestrini abbassati. Insospettiti, gli operanti hanno subito avviato ulteriori accertamenti dai quali è emersa la provenienza furtiva del veicolo, che veniva pertanto ispezionato. Al suo interno rinvenuta una borsa con numerosi involucri contenenti una sostanza, che le analisi hanno confermato essere stupefacente: 26 le dosi trovate già pronte per lo spaccio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

