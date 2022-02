Tredicenne aggredita ad Ardea, individuati due dei responsabili

Ardea – Sono stati individuati due dei responsabili dell’aggressione ai danni di una tredicenne di Ardea (leggi qui).

I fatti risalgono alle ore 8.30 di giovedì scorso, quando l’adolescente si stava dirigendo verso la sua scuola media, la “Virgilio”, ed è stata assalita da tre ragazzi, finendo al pronto soccorso di Pomezia.

Due di loro, adesso, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri, che continuano ad indagare su quanto accaduto.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea, clicca qui.