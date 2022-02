Una rete di protezione in tutta Italia: a Palermo un altro corso per gli operatori antiviolenza

Un corso per gli operatori antiviolenza riservato ai volontari della Protezione Civile: questo l’ennesimo incontro che si terrà nella città di Palermo, il 19 e il 20 febbraio, presso L’Hub Fiera del Mediterraneo.

“I corsi antiviolenza del Laboratorio Una Donna stanno ormai prendendo piede in tutta Italia: partiti dalla zona del litorale romano, si sono tenuti sia al Nord, che al Sud e si sta ampliando il numero delle località che li ospiterà”. A parlare è Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna.

“L’operatore antiviolenza – spiega Tirrito – è una figura molto importante nel contrasto alla violenza sulle donne: è colui che riesce ad intuire la situazione, che si mette a disposizione, che fa un primo ascolto per poi destinare il problema alle autorità ed alle strutture competenti. Ma molto spesso quello che manca è proprio dare ascolto a chi ne ha bisogno. L’obiettivo dei nostri centri antiviolenza e dei corsi è, infatti, quello di formare gli operatori al meglio e prepararli soprattutto all’ascolto ed alla prima accoglienza delle vittime di violenza allo sportello”.

“Aprendo centri antiviolenza ed organizzando corsi in quasi tutta Italia, diamo un supporto concreto a tutte le donne vittime di violenza che hanno bisogno di aiuto – conclude Tirrito – e formiamo operatori che siano in grado di fare la propria parte, realizzando una vera e propria rete di protezione, che collabora insieme per un obiettivo comune”.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare la presidente Maricetta Tirrito al 3661229478 oppure scrivere alla mail laboratoriounadonna1@gmail.com

(Il Faro online)