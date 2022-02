Pechino 2022, 10 medaglie dalle donne dell’Italia Team: la femminilità è olimpica

Pechino – E’ un’Italia Team che si veste ancora una volta al femminile. Delle 17 medaglie conquistate a Pechino 2022, 10 sono arrivate dalle magnifiche donne tricolori.

La stella è Arianna Fontana che vince altri due medaglie personali alle Olimpiadi, arrivando a quota totale in carriera di 11 allori. L’oro nei 500 metri e l’argento nei 1500 dello short track brillano al collo. Giovane, ex commessa e felice campionessa olimpica è Stefania Constantini. Nel curling e insieme ad Amos Mosaner, la trentina realizza il sogno della vita sportiva e si prepara a gareggiare a Cortina, sul ghiaccio di casa.

Nello short track, due sorelle hanno gioito sul podio. Arianna e Martina Valcepina. Nella staffetta mista e in team con la stessa Fontana, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli hanno ottenuto l’argento a cinque cerchi. Se ha pianto per la delusione nella semifinale di snowboardcross, uscita prima di difendere l’oro vinto a PyeongChang 2018, Michela Moioli, portabandiera alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali, è salita sul secondo gradino del podio della rivincita nello snowboardcross doppio misto, insieme a Visintin. L’altra donna della leggenda azzurra, con leggenda personale appena scritta, è stata sicuramente Sofia Goggia. Infortunata al ginocchio solo tre settimane prima del debutto olimpico, è tornata con il coltello tra i denti sugli sci e si presa la medaglia della vita. Anche se non ha replicato la vittoria del 2018, ha comunque vissuto una favola d’argento in discesa libera. Una delle stelle delle Olimpiadi cinesi ha portato i colori del Lazio a Pechino, non solo quelli dell’Italia. Francesca Lollobrigida ha gareggiato nel pattinaggio di velocità anche con Ladispoli nel cuore. Cittadina della località di costa laziale e felice, prima vicecampionessa a cinque cerchi nei 3000 metri e poi contenta doppia nella mass start con il bronzo conquistato.

Finalmente, dopo il bronzo in staffetta mista del 2018 e la mancata medaglia d’oro nelle altre specialità in programma a Pechino, Dorothea Wierer centra cinque su cinque al poligono e si prende il bronzo nel biathlon, nella distanza del fondo di 7,5 km. Ed esulta un’altra di due sorelle alle Olimpiadi. Se le quasi gemelle Valcepina salgono sul podio dello short track, Nadia Delago si prende il bronzo in discesa libera anche per sua sorella Nicol classificata lontana dalle prime posizioni. E’ stata comunque l’Olimpiade delle famiglie italiane. E anche la Brignone versa lacrime di gioia. Federica vince due medaglie alle Olimpiadi. Prima lo fa con l’argento nel gigante e poi con il bronzo in combinata.

(foto@Fisg/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport