Porcelli: “Per il futuro di Ardea, basta con la politica dei veti incrociati e no agli impresentabili”

Ardea – “L’abnorme numero di astensioni alle elezioni degli ultimi anni, a qualunque livello, chiarisce bene quale livello di credibilità abbia la politica vecchio stampo, quella dei partiti e partitini messi in campo solo per operazioni di pressione che nulla hanno a che vedere col bene della collettività”. L’analisi è di Mauro Porcelli, referente esterno dell’omonima lista civica, in campo alle prossime amministrative.

“Parlare di ‘armata brancaleone’ riferendosi alle liste civiche – sottolinea Porcelli – vuol dire non aver capito il senso del cambiamento di questi tempi, non riconoscere il fallimento di certa politica fatta di veti e interessi personali, né aver compreso la voglia di cambiamento nel Paese. Vuol dire fare affidamento, con una certa miope arroganza, su percentuali attualmente in essere senza capire che una prospettiva politica deve avere un respiro più ampio. Proprio gli ultimi anni ci hanno dimostrato come sia facile salire e scendere nelle percentuali di gradimento dell’elettorato quando si tradiscono i valori di fondo che sono il collante della collettività.

Eppure – prosegue – l’ascesa stessa dei Cinque Stelle avrebbe dovuto far riflettere sul fallimento della politica tradizionale, al di là della riuscita o meno di quell’esperimento, peraltro fallito nel momento in cui si è omologato a quella stessa politica che veniva combattuta.

Tornando ad Ardea, definire ‘armata brancaleone’ l’impegno concreto di cittadini stufi dei soliti giochetti di palazzo non è solo ingeneroso e offensivo, ma politicamente imprevidente.

In queste ore se ne sentono di tutti i colori sui vari nomi di possibili candidati alla carica di sindaco nelle prossime amministrative di maggio 2022. Nomi in gran parte legati a quella politica che, non credo di poter essere smentito, non si vede e non si sente, se non per porre veti nelle segrete stanze con la solita arroganza che non vorremmo più subire.

La fotografia dell’attuale – afferma ancora Porcelli – è imbarazzante: pregiudicati e soggetti noti alla Giustizia pensano di poter decidere su persone perbene. Oggi come qualche anno addietro assistiamo all’agitarsi di figure impresentabili che ritenevano di farla da padrone e sono rimasti a casa.

La politica dei voltagabbana è sempre presente: non dobbiamo dimenticare che qualcuno eletto nelle civiche, ha tradito quei cittadini che hanno dato il loro voto, per collocarsi altrove.

Se manca la politica o se a farla sono pochi personaggi di un cerchio magico tenuto insieme da certuni sodalizi – spiega -, saranno proprio le liste civiche e quella politica ‘sana’, che faranno la differenza, mettendo in campo la politica liberale, rispettosa della base elettorale.

E sarà proprio questa ‘differenza’ a dare un nuovo impulso ad un territorio incartato da cubature rilasciate su lotti sbagliati, terreni edificabili in aree verdi comunali, condoni rilasciati con protocolli di altri, o peggio ancora concessioni fai da te.

Per non parlare del patrimonio comunale, mai acquisito per essere lasciato usucapire. Una variante di salvaguardia che si doveva fare entro 90 giorni nel 2007, mai iniziata, lasciando a piedi migliaia di cittadini dell’uso civico che si ritrovano un pugno di mosche per precisa volontà di una certa politica che tra qualche giorno, tornerà a chiedere voti. Sul tema – afferma Mauro Porcelli – , registriamo un silenzio assordante anche da parte di chi, poco tempo fa, si era impegnato a porre all’attenzione il problema della variante di salvaguardia a favore della verità.

Con queste premesse, dobbiamo tutti farci carico di sostenere persone distanti da quel metodo, definito “sistema Ardea”; persone che davvero abbiano a cuore il bene comune. Gli impresentabili è bene che si rendano conto che la misura è colma. Naturalmente, mi assumo la responsabilità di ciò che dico e non avendo alcuna intenzioni di candidarmi, sono pronto ad un pubblico dibattito, perché bisogna sempre metterci la faccia. Il mio unico scopo è quello di restituire ad Ardea una dignità, una nuova immagine che faccia risaltare le peculiarità di un territorio ricco di bellezze naturali.

Senza mettere veti su nessuno, sia chiaro, purché prevalga l’onestà su quanti intendano proporsi alla guida della città. Penso sia ora che la politica, quella realmente vicina ai cittadini – conclude Mauro Porcelli -, prenda atto della necessità di indire le primarie e soltanto attraverso il voto popolare si potrà individuare un candidato che sia davvero espressione popolare e non populista”.

