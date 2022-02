Vandali in azione all’asilo nido di Montalto, svastiche e insulti sui vetri della scuola

Montalto – Vandali in azione all’asilo nido di Montalto di Castro. Svastiche e insulti che inneggiano alla violenza sono stati disegnati nella notte tra giovedì e venerdì 18 febbraio sulle finestre della scuola. A scoprire il deplorevole gesto sono state le maestre, che si sono recate a scuola nella mattinata di venerdì per dare inizio alle lezioni.

“È deprimente pensare che ci sia qualcuno che, ancora oggi, sfoghi la sua inutilità sociale con atti di vandalismo. Condanno questo gesto e spero che il colpevole o i colpevoli vengano scoperti e puniti a dovere”. Ha scritto il sindaco Sergio Caci sui social.

“È triste e meschino il brutto gesto ai danni dell’asilo nido di Montalto di Castro”. Così in una nota il consigliere comunale Quinto Mazzoni.

“Resto allibito nel vedere una espressione così brutta di atti vandalici, eseguita presso i locali pubblici che ospitano la prima importante scuola dei bambini, di quelli che poi diventeranno ragazzi ed infine adulti, e che dovranno, allora, insegnare ai più piccoli le regole della convivenza e del rispetto del prossimo in una società civile, quale deve essere quella che dovremo loro lasciare.

Fa male vedere svastiche disegnate sui vetri del piccolo nido, a ricordare una strage antisemita, che non deve più appartenere all’idea di nessun essere umano, proprio nella sede in cui comincia la conoscenza dell’altro, l’importanza dell’integrazione e l’interiorizzazione della diversità, come forma chiara e semplice di una normalità che contraddistingue tutti gli esseri viventi, proprio lì dove il carattere prende vita e si forma, dove si iniziano a condividere gli spazi e le cose e si impara a vivere insieme agli altri.

A poco tempo trascorso dalla giornata della memoria è fortemente deludente. Il tutto è poi aggravato dai danni che una struttura pubblica così utile subisce, mentre a pagarne le conseguenze ne è tutta la comunità, a partire dai più piccoli frequentatori dell’asilo. È importante condannare gesti simili ed evitare che si ripetano nell’interesse di una crescita educativa morale e personale più curata, dove non si lasci più spazio ad atti vandalici e tanto meschini, per una società più sana e rispettosa di ciò che possiede, di cui tutti ne traggono giovamento, e di chi ne fa parte”.

