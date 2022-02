Fiumicino – “Oggi l’assessore alle Politiche abitative della Regione, Massimiliano Valeriani, è venuto a fare un sopralluogo al Villaggio azzurro e ci ha portato alcune ottime notizie”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“La prima, la più importante e urgente, è che entro l’estate il complesso avrà un nuovo impianto fognario – spiega il sindaco -. Si tratta, come ci hanno spiegato l’assessore Valeriani e il direttore generale di Ater dott. Luigi Bussi, di un intervento da 400 mila euro che partirà entro 30 giorni dalla gara per concludersi intorno a luglio”.

“La seconda buona notizia è che in programma c’è anche un altro intervento, sugli edifici sia del Villaggio azzurro che di via Vistola e via Oder – prosegue Montino -. Con fondi pari a circa 2 milioni e 600 mila euro, saranno ristrutturati i tetti degli edifici, i frontalini, gli spazi esterni”.

“Ringrazio l’assessore Valeriani per questi impegni concreti che ha preso oggi con le famiglie che vivono al Villaggio azzurro, nonostante le note difficoltà che Ater e la Regione devono affrontare dovute soprattutto ai circa 6 milioni di euro di canoni non pagati – conclude il sindaco -, un ammanco che certo rende molto più complessa la programmazione di interventi straordinari”.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Zingaretti per la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Fiumicino. Dopo l’avvio dei cantieri nei complessi Ater di via del Porto di Claudio e su lungomare della Salute, ora sarà la volta del Villaggio azzurro, dove abbiamo finanziato con circa 400.000 euro un intervento di adeguamento del sistema fognario, e poi degli edifici di via Tago, via Oder e via Vistola con un investimento di 2,6 milioni di euro per opere di ristrutturazione. Un ampio programma di lavori per rispondere concretamente alle richieste del Comune e dei residenti”, afferma l’assessore Valeriani.

“Come ha anche ricordato l’assessore Valeriani – aggiunge il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – l’amministrazione comunale da sempre sollecita la Regione e Ater perché intervenga sui complessi di case di edilizia popolare presenti in città. Siamo soddisfatti delle risposte che, in questi mesi, sono arrivate anche grazie alla caparbietà dell’assessore alle case Ater Paolo Calicchio e dei consiglieri comunali che hanno sempre fatto sentire la loro voce. Gli interventi sul complesso di via del porto di Claudio, che aveva subito uno stop, è ripartito proprio oggi e quello sul Lungomare della Salute è in corso e adesso partiranno anche quelli al Villaggio azzurro. Restituiamo dignità alle tante famiglie che vivono in queste case e che in questi anni hanno affrontato grandi difficoltà”.

“L’impegno preso oggi dall’assessore Valeriani sulle case Ater di Fiumicino è un’ottima notizia. È ormai dal 2018 che stiamo sul pezzo e lavoriamo sodo per riqualificare i vari comprensori del territorio. Sono davvero soddisfatta e voglio ringraziare personalmente la giunta regionale e lo stesso assessore Valeriani per aver risposto in maniera concreta alle sollecitazioni arrivate da noi referenti e dai cittadini. Un bel segnale di vicinanza e attenzione. Ora non bisogna mollare la presa. Abbiamo fatto tanto, ma siamo altrettanto consapevoli di dover mettere mano ancora a tantissime problematiche”, il commento della consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.