Donazioni solidali, Farmacisti in Aiuto: “Grazie alla Banca di Credito Cooperativo – Agenzia 48 di Maccarese – continuiamo ad aiutare il territorio”

Donare solidarietà resta il gesto più generoso che si possa fare. E’ infatti grazie al sostegno delle tante persone che ci sostegno, se possiamo aiutare concretamente chi ha bisogno. “L’agenzia 48 di Maccarese della Banca di Credito Cooperativo, ad esempio, attraverso il suo direttore, il dott. Vincenzo Morgante, da anni dona un contributo economico a Farmacisti in Aiuto, che viene poi utilizzato per finanziare i nostri progetti come il ‘Fondo di solidarietà’, attraverso il quale – spiega Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in Aiuto – stiamo aiutando molte persone sul territorio del nostro Comune, tra cui la ragazza di Fregene affetta da SMA1 e Daniele, un giovane padre di quattro figli, in grande difficoltà a causa di un brutto infortunio che gli impedisce di svolgere ‘lavori pesanti’.

Le donazioni che riceviamo servono ad ampliare le risorse che possiamo mettere a disposizione delle sempre più numerose famiglie che riusciamo ad aiutare”.

“Ringraziamo, quindi, di cuore la Banca di Credito Cooperativo ed il suo direttore dott. Vincenzo Morgante, – conclude il Presidente – per il sostegno che cercano di non farci mai mancare. E’ molto bello constatare che sul territorio c’è sempre qualcuno, aziende o singoli cittadini, che hanno voglia di aiutare chi è meno fortunato. Solo così possiamo donare una speranza a chi versa in condizioni di difficoltà: tendendo la mano a chi ne ha veramente bisogno”.

Farmacisti in Aiuto ricorda che tutte le donazioni, anche piccole, che ci vengono fatte possono essere detratte o dedotte dalla dichiarazione dei redditi, ottenendo così un risparmio fiscale che riduce notevolmente l’importo donato.

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , la nostra pagina sul quotidiano online “Il Faro”, a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567

