Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo il transito della coda di Eunice che porterà qualche pioggia nell’arco del weekend un terzo ciclone freddo si approfondirà sul nord Europa e questa volta riuscirà a raggiungere l’Italia con maggiore incisività. La traiettoria della perturbazione associata al minimo sarà tale da destinare il grosso dei fenomeni sulle Alpi di confine e sulle regioni del Centro Sud ma ci saranno conseguenze importanti in termini di vento anche sulle regioni settentrionali che saranno investite da raffiche di Favonio sullo stile di quanto già accaduto il 7 febbraio. Per quanto riguarda le fenomenologie, ci aspettiamo rovesci e temporali, localmente anche moderati e delle nevicate che sulle Alpi confinali potranno scendere fino a quote collinari mentre in Appennino centrale cadranno a quote medie, solo al Sud potranno cadere sotto ai 1000m. L’avviso meteo dunque soprattutto per i venti forti, sia sulle coste che, come abbiamo detto sulla Val Padana.

METEO LUNEDÌ 21 FEBBRAIO. Nord, neve sulle Alpi confinali, anche abbondante con quota in calo fino a 400-700m in serata. Nuvolosità sparsa sui settori di pianura con ampie aperture al Nordovest e qualche addensamento più consistente sul Triveneto associato a qualche piovasco e poi dal pomeriggio sull’Emilia Romagna dove potranno esserci fenomeni anche moderati ed a sfondo temporalesco, nevosi in Appennino dai 1200-1400m ma anche in brusco calo durante i fenomeni temporaleschi. Migliora ovunque tra la sera e la notte con residue nevicate sui confini Alto Atesini. Centro, al mattino nuvolosità irregolare e qualche sporadico fenomeno sulle regioni tirreniche, dal pomeriggio rovesci e temporali in transito su Marche e Toscana diretti velocemente verso Umbria, Lazio e Abruzzo entro sera. Non escluse durante i temporali anche locali grandinate. Neve a tratti abbondante in Appennino in calo a 1200-1300m ma localmente fin sotto i 1000m a causa dei temporali. Migliora ovunque tra la sera e la notte. Sud, in giornata nuvolosità irregolare e qualche pioggia tra Campania e Calabria, più sole sulle altre regioni. La sera peggiora su Molise, Campania, alta Puglia con rovesci e temporali in estensione la notte al resto dei settori. Neve in Appennino in calo fino a 1000m o localmente più in basso la notte durante i temporali. Temperature in diminuzione. Venti forti occidentali sui bacini di ponente e sulle coste tirreniche in rotazione da NO, forti da favonio sulla Val Padana, moderati altrove fino a forti la sera sull’Adriatico. Mari fino a molto mossi o agitati con burrasche al largo e mareggiate lungo le coste esposte.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: Transita un fronte freddo e instabile da Nord. Previsti rovesci sparsi, aquazzoni e qualche temporale nelle aree pre-appenniniche in rapi traslazione dalla Toscana verso Umbria e Lazio. Fenomeni comunque decisamente irregolari. Nebbie o nubi basse sul Valdarno. Venti moderati o forti occidentali, con forti raffiche specie sulle coste in generale e in particolare sul basso livornese. Temeprature massime in lieve calo, più sensibile in quota verso sera-notte. Mare da mosso a agitato.

Commento del previsore Lazio

Ritorna l’alta pressione ed il tempo stabile, ma non sempre soleggiato, anzi spesse volte uggioso specie sulla medio-alta Toscana per umide correnti dal Tirreno. Nebbie nelle ore più fredde del giorno si faranno largo nelle vallate interne, mentre foschie e nubi basse tra notte e mattino compariranno nelle coste più soggette a tale fenomeno (in particolare venerdì). Temperature di nuovo in aumento, le quali si assesteranno sopra la media stagionale specie in collina e montagna. Nubi in aumento nel weekend, con qualche possibile breve spunto piovoso su Appennino, alta Toscana, localmente sull’Umbria e interne del Lazio. Lunedì 21 nuovamente umido, uggioso e atratti piovoso; migliora nei giorni successivi ma con nebbie diffuse a valle.

(Fonte: 3B Meteo)