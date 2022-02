Milano Cortina 2026, la bandiera olimpica sbarcata a Malpensa

Milano – Italia ancora una volta patria delle Olimpiadi. Accadde a Roma nel 1960 per l’edizione estiva, lo fu anche a Cortina nel 1956 e a poi a Torino nel 2006. Il sei sembra essere un numero fortunato per il Bel Paese. Perché nel 2026 si svolgeranno i Giochi Invernali di Milano Cortina. La bandiera olimpica, come da protocollo sportivo a cinque cerchi, è stata consegnata ai sindaci di Milano e Cortina, durante la cerimonia di chiusura di Pechino 2022.

E la bandiera olimpica, sventolata da entrambi, anche allo stadio di Pechino, è appena sbarcata, e mossa allo stesso modo, all’Aeroporto di Malpensa. C’è una bella foto sui social pubblicata su Facebook, dalla leggenda olimpica dello sci di fondo Manuela Di Centa. L’ex campionessa, oggi membro del Coni e del Cio, scrive: “E’ un momento bellissimo e di grande lavoro. Diamo il via ai Giochi del 2026!”.

(foto@Coni/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport