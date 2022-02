Milano Cortina, Mosaner: “Un onore rappresentare l’Italia. Difenderemo l’oro..”

Milano – Il termine delle Olimpiadi Invernali di Pechino non significa solamente fare bilanci e tornare ai propri tornei internazionali, tra i quali la Coppa del Mondo ancora in svolgimento. Per gli atleti vuol dire anche pensare al 2026.

Sarà la loro Italia ad ospitare l’importante rassegna a cinque cerchi e molti proseguiranno la carriera. altri la termineranno con una punta di amarezza. Ma chi potrà farlo, da appuntamento a Milano Cortina. Lo fa anche Amos Mosaner, campione olimpico di curling per la prima volta in carriera e per la prima volta nella storia italiana della disciplina. Insieme a Stefania Constantini ha conquistato l’oro nella categoria del doppio misto. (leggi qui)

In questi giorni di ritorni e di rotte Cina – Italia, Amos è sbarcato a Malpensa con l’oro al collo. E ha parlato della sua avventura olimpica, come lo ha fatto per i prossimi Giochi Invernali, di casa. Lo dovrà difendere quel titolo vinto con gloria e talento a Pechino. Lo dovrà proteggere, puntando alla doppietta della leggenda all’Olympic Stadium di Cortina, dove si svolgeranno le gare di curling. In conferenza stampa all’Aeroporto di Malpensa, appena arrivato da Pechino, l’azzurro ha dichiarato: “Non è stato facile con il Covid, la paura di contagiarsi era tanta. Ma è stata una grande Olimpiade, in cui sono state conquistate 17 medaglie”.

Poi descrive il suo entusiasmo riguardo le prossime Olimpiadi: “Per noi sarà un onore rappresentare l’Italia in questa grande avventura e speriamo di arrivare pronti. Se riusciremo a difenderlo? Sicuramente la medaglia che ho è pesante. Non voglio mettermi pressione addosso. Per ora non ci penso, mi godo il momento e mi farò trovare pronto per il 2026”.

