Muay thai, Sveva Melillo di Acilia in partenza per i Mondiali Wmc

Acilia - Sembra mietere campioni sul litorale laziale il muay thai. Dopo il titolo europeo conquistato dal giovanissimo Alessio Ancinelli di Fiumicino, nei 52 kg, e ottenuto alla competizione continentale organizzata proprio nel suo Comune di nascita e dove vive (leggi qui), nasce un altro sogno da realizzare per le località a un passo dal mare. Accade ad Acilia, quartiere del X Municipio di Roma, e la protagonista è una splendida ragazza.

Sveva Melillo ha 28 anni ed è una grande appassionata di questa disciplina. Il 26 febbraio parteciperà ai Mondiali della Wmc. Negli Emirati Arabi, l’atleta romana tenterà di conquistare l’oro del desiderio più grande. E’ di Acilia Sveva e si allena al Muay Thai Camp di Viterbo, con la guida dei Maestri Daniele Marinetti e Stefano Di Pietro. La Melillo ha già molte medaglie in bacheca che conserva con estremo orgoglio. Tra di essi c’è quella che testimonia il titolo iridato conquistato all’Ifma di Bangkok, dove questa disciplina è nata.

E’ campionessa italiana Fimt 2014, oro mondiale WBC Muay Thai 2015, ancora campionessa italiana Ifma 2017, di nuovo oro mondiale Iska Muay Thai 2018 e campionessa mondiale Pro Fight 1 (60kg) 2019. Nel 2020, è stata campionessa italiana Pro Muay Thai fight 1 (55kg): “Il ring rappresenta la finalizzazione di tutto”. Lo ha dichiarato Sveva, in una sua intervista su Superscommesse.it.

Una vita dedicata al muay thai per Sveva che punta alla cinquina iridata. Quasi un record per lei, per una carriera che è già primato. Innamorata del ring e della forza dei valori dell'arte marziale.

