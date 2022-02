Ostia – Hanno preso avvio questa mattina all’alba, a Ostia, le operazioni da parte della Polizia di Roma Capitale, con i Gruppi GSSU ( Gruppo sicurezza sociale urbana), Spe ( Sicurezza Pubblica emergenziale) e X Gruppo Mare, in collaborazione con unità della Polizia di Stato, per liberare un alloggio di proprietà Ater, occupato abusivamente.

Gli agenti, diretti dal Vice Comandante Stefano Napoli, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di rilascio, emesso dall’Azienda Territoriale per l’ Edilizia Residenziale Pubblica, di un immobile occupato illegalmente da 4 persone, due minori e due adulti , un uomo e una donna, quest’ ultima legata a note famiglie criminali della zona e già denunciata dai caschi bianchi, con il suo compagno, nel corso di precedenti controlli.

Foto 3 di 6











Sull’operazione portata a termine dalle forze dell’ordine è tempestivamente intervenuto, con una nota sui social, il Presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti che ha dichiarato: “Grazie alle Forze dell’Ordine e al Prefetto Piantedosi per l’operazione di sgombero in corso da questa mattina. Continuiamo a garantire legalità, trasparenza e a restituire le case popolari a chi ne ha davvero bisogno e diritto”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link