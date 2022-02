Ostia, Ferrara e Di Pillo: “Fontana dello Zodiaco nel degrado, abbandonata da Falconi e Gualtieri”

Ostia – “Sembra passata un’eternità da quando, nell’aprile 2021, avevamo restituito ai cittadini del Municipio X uno dei più significativi e preziosi tesori architettonici della città, la Fontana dello Zodiaco. Un monumento simbolo del mare di Roma che la disastrosa Amministrazione Gualtieri, in collaborazione con l’altrettanto sconclusionata Amministrazione Falconi, sta invece restituendo al degrado pre-Raggi, come dimostrano le sconfortanti immagini pubblicate da alcuni media che mostrano addirittura petardi abbandonati, con ogni probabilità, durante i festeggiamenti di Capodanno, la totale incuria in cui versano le piante ornamentali e le infiltrazioni d’acqua nei mosaici della Fontana da noi restaurati.

La Fontana sembra essere stata totalmente dimenticata sia dal Campidoglio che dal Municipio, guidato da un presidente sempre più ‘sordo’ e indifferente alle istanze del territorio e lontano anni luce dal capire esigenze e necessità dei cittadini del Decimo. La domanda che poniamo a Gualtieri è: perché, a distanza di mesi, persiste nel suo dannoso immobilismo e non chiude i contratti per assicurare un’adeguata manutenzione della Fontana? Ogni giorno che passa aumentano i danni e, di conseguenza, anche i costi che la collettività dovrà sostenere a causa di un Sindaco sempre più assente ingiustificato”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, il consigliere capitolino del M5S e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara e la consigliera municipale ed ex presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link