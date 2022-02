Riqualificazione del Palafersini, Energie Per Fiumicino: “Restituiamolo ai nostri ragazzi”

Fiumicino – “Abbiamo appreso, come tutta la cittadinanza, della prossima riqualificazione del Palafersini (leggi qui), notizia più che piacevole, vista la centralità della struttura e vista l’utenza che ha sempre usufruito dello stesso”. Così, in una nota stampa, Il presidente del Circolo Energie per Fiumicino, Orazio Azzolini.

“Ricordiamo come il Palafersini – spiega il Presidente – sia stato evento di campionati di Volley, Basket, Calcio a 5 ed eventi sportivi come Karate, Ballo, Boxe e tantissime altre discipline, dando la possibilità di esibirsi a giovani e meno giovani sia del Comune che dei territori limitrofi, che trovavano in esso, una struttura polifunzionale.

Forse, però, alcuni consiglieri di questa Amministrazione, hanno la memoria corta. Vogliamo, infatti, ricordare un po’ di storia del Palafersini. Lo stesso, fu iniziato dalla Giunta Bozzetto, ma mai terminato, con progetti obsoleti. Fu poi finalmente terminato dalla Giunta Canapini, dando al territorio, come sopra citato, una struttura polivalente. La stessa struttura avrebbe dovuto essere ammodernata dall’Amministrazione che, invece, dopo un lungo tergiversare ed abbandono, ha deciso di chiuderlo, sottraendo al nostro Comune quello che per molti atleti e molte società sportive è stato un punto di riferimento per svariati anni”.

“Oggi, finalmente, – conclude Azzolini – dopo quasi 5 anni di promesse, di attese, di speranza, di comunicati, di progetti e di annunci, troviamo forse quella che sarà la soluzione tanto attesa, la riqualificazione. Per alcuni potrà sembrare poco, per altri, invece, sarà la conquista più importante, per noi sarà solo la riconsegna di uno spazio agibile ai nostri ragazzi”.

