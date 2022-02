Roma, minori nella sala scommesse: locale sequestrato e titolare denunciato

Roma – Il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed i Carabinieri ha posto sotto sequestro, nella tarda serata di ieri, un punto di scommesse sul litorale romano.

Il dispositivo di intervento – segnala l’agenzia Agimeg – coordinato dall’Ufficio Controlli Giochi della Direzione centrale Giochi, ed eseguito dal personale operante della Stazione Carabinieri di Vitinia e di ADM degli Uffici centrali e dell’Ufficio Antifrode della Direzione territoriale IV, è l’epilogo di un’attività di monitoraggio da remoto presso le sale investigative dell’Agenzia, in corso da oltre un anno.

Il titolare è stato oggetto di deferimento all’Autorità giudiziaria per reati penali. Entrati in azione, il personale di ADM e dei Carabinieri hanno riscontrato numerose violazioni di legge nel settore del gioco pubblico: la presenza di due minori nel locale, l’assenza di formule di avvertimento e di materiale informativo per contrastare il gioco patologico, computer già preimpostati e reindirizzati su siti di gioco e giocate non riconducibili ai titolari dei conti utilizzati.

Si è proceduto al sequestro penale di tutta l’area destinata al gioco e a quello di 5 personal computer. sb/AGIMEG

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

