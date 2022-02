A Ostia una partita di calcio per ricordare Paolo Lanza e Riccardo Pica

Ostia – Una partita di calcio a 5 per ricordare il giocatore Paolo Lanza, scomparso nel 1991, e Riccardo Pica, il 15enne morto un anno fa al Parco della Madonnetta dopo essere stato inseguito da un senzatetto (leggi qui e qui).

E’ l’iniziativa organizzata a Ostia dall’associazione Decimo Solidale, che da trent’anni tiene vivo il ricordo di Paolo con un memorial che porta il suo nome (leggi qui): “Come ex compagni di gioco non ci siamo potuti sottrarre a mantenere questo impegno – spiega il presidente Biagio Caputi -, e ne siamo orgogliosi”.

E che, da quest’anno, contribuirà a onorare anche la memoria del giovane Riccardo: “Il dolore per la famiglia, che ad un anno di distanza dal tragico evento non ha ancora ricevuto risposte dalla magistratura, è forte”, commenta Caputi, spiegando che tra gli obiettivi dell’iniziativa c’è anche quello di riaccendere i riflettori sul “tragico stato in cui versa il Parco della Madonnetta” di Acilia, un tempo “gioiello di impiantistica sportiva” e oggi abbandonato al degrado (leggi qui e qui).

L’incontro, che vedrà sfidarsi due squadre locali, si disputerà domenica 27 febbraio alle ore 11, nel centro sportivo di viale dei Promontori 273. I giocatori indosseranno delle divise con i nomi di Paolo e Riccardo, e al termine della partita alle famiglie e ai partecipanti saranno consegnati, da parte dell’associazione, dei ricordi dell’evento.

