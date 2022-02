As Roma, Costanzo si è dimesso: “Non sono abituato a rubare soldi”

Roma – Maurizio Costanzo si è dimesso dall’incarico di advisor della comunicazione della Roma. “Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l’incarico che mi era stato affidato. Sono assolutamente pro Mourinho e tifoso della Roma”, ha spiegato il giornalista e conduttore che aveva cominciato la sua collaborazione con la società giallorossa a giugno scorso.

“Mi sarei dovuto occupare dello stadio – ha commentato – ma ho scritto ai Friedkin che non avrei continuato perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l’incarico che mi era stata affidato. “Friedkin mi aveva chiamato per fare certe cose, non avendo più il modo di farlo e non essendo abituato a rubare i soldi me ne sono andato”, spiega

Costanzo, prima di precisare: “Resto di fede giallorossa”.

(Il Faro online)