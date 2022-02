Asl Rm4: firmati i progetti del Pnrr, venerdì a Civitavecchia la presentazione ufficiale

Civitavecchia – Sono stati firmati nei giorni scorsi i ventisette studi dì fattibilità relativi ai progetti finanziati con i fondi del Pnrr riguardanti la Asl Roma 4. A siglarli il Direttore Generale Cristina Matranga, il Direttore Amministrativo Roberto Di Cicco e il Direttore Sanitario Carmela Matera.

I progetti dei distretti 3 e 4 sono stati presentati lo scorso dicembre ad Anguillara mentre quelli relativi al distretto 1 e 2 (Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Civitavecchia, Tolfa ed Allumiere) saranno presentati alla presenza dell’Assessore Regionale Alessio D’Amato il prossimo 25 febbraio alle ore 17 presso l’aula Pucci all’interno di un convegno che vedrà la presenza di tutte le autorità del territorio.

“Non posso che ringraziare lo staff che si è dedicato a questa progettazione ed in particolare il Dottor Antonio Andreozzi referente Pnrr, l’Ingegner Annalisa Bononati, gli Architetti Claudia Crostella, Roberta Vannicola ed il Geometra Romolo Cirilli, e le altre risorse aziendali che hanno contribuito al grande lavoro realizzato in pochissime settimane. Un ringraziamento anche all’Assessore D’Amato, all’Ingegner Le Rose ed al suo staff per grande lavoro dì coordinamento profuso.

“Le nostre proposte progettuali daranno un nuovo volto alla sanità del nostro territorio” ha dichiarato il DG Cristina Matranga.

I ventisette progetti finanziati con il Pnrr si sono sommati agli altri due importanti progetti legati all’antisismica realizzati con fondi complementari al Pnrr, nonché alle misure dì rinnovo del parco tecnologico aziendale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Civitavecchia, clicca su questo link