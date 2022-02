Atp Dubai, Sinner in rimonta passa al secondo turno: “L’obiettivo è migliorare”

Dubai – Sinner rientra nei tornei internazionali dopo aver contratto il Covid e a seguito dell’ultimo match giocato a Melbourne per l’Australian Open. Uscito per mezzo di un grande Stefanos Tsitsipas, secondo in competizione, battuto da Nadal, Jannik sigla una grande rimonta nel primo match all’Atp 500 di Dubai e batte lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 43 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-4, 6-7(6/8), 3-6.

E’ la prima vittoria ottenuta nella nuova era del coach che lo segue. E’ Simone Vagnozzi, succeduto a Riccardo Piatti: “E’ stato un match durissimo – dice l’altoatesino dopo la partita – era la prima volta che c’incontravamo e salvare tre match point consecutivi è stato complicato. Sul primo sono stato anche fortunato”. Prosegue Sinner. Poi sottolinea: “L’anno è partito bene, ho giocato bene in Australia. Poi sono stato un po’ fermo e ho fatto qualche cambiamento. Io vado sempre in campo per dare il meglio e cercare di migliorare: questo è il mio primo obiettivo“.

