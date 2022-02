“Che Meraviglia”: il nuovo singolo di Arianna Petruzzi entra nella classifica indipendenti web italiana

Arianna Petruzzi, giovane cantante di Ladispoli, e il suo nuovo singolo “Che Meraviglia” entra nella classifica indipendenti web italiana. Classifica ufficiale per indice di gradimento mediante l’accurata analisi dei portali che si occupano delle uscite dei singoli, del volume dello streaming web e numero di emittenti che trasmettono i brani.

Il brano, a un mese dalla sua uscita, scala la classifica entrando nei primi 100 posti dei brani più ascoltati in Italia: al n. 39 nella classifica emergenti e n. 93 in quella generale che comprende anche i big. “Che Meraviglia”, a firma di Arianna e Luigi Petruzzi nel testo, musica di Luigi Petruzzi, arrangiamento di Daniele Rossini, è stata proposta da Arianna nello scorso Sanremo Giovani e a Milano in apertura del concerto di Tecla e Mario Lavezzi lo scorso luglio al Castello Sforzesco di Milano.

(Il Faro online)