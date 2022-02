Expo Roma 2030, Virginia Raggi eletta presidente della Commissione Speciale

Roma – Sono stati nominati oggi i presidenti e i vicepresidenti delle Commissioni Speciali “Giubileo 2025” ed “Expo 2030”. A guidare la Commissione per il Giubileo sarà Dario Nanni, consigliere capitolino della lista Calenda, mentre quella per Expo 2030 l’ex sindaca Raggi, eletta con 11 voti favorevoli e una scheda bianca. La commissione ha anche eletto nel ruolo di vicepresidenti Giulia Tempesta del Pd e Antonio De Santis della lista Civica Raggi, la prima con 7 voti e il secondo con 5 preferenze. Vicepresidente vicaria sarà Giulia Tempesta. I componenti della commissione saranno: Andrea Alemanni, Riccardo Corbucci, Antonella Melito, Giulia Tempesta, Antonio Stampete, Yuri Trombetti del Pd, Giorgio Trabucco della lista Civica Gualtieri, Valerio Casini e Francesca Leoncini della lista Civica Calenda, Antonio De Santis della lista Civica

Raggi, Andrea De Priamo di FdI.

Realizzare l’Expo 2030 “è una grande occasione per la città di Roma e per l’Italia. Spero che Roma e il Paese possano vincere questa sfida. Ringrazio i colleghi che mi hanno eletto e il sindaco che aveva già dichiarato la volontà di proseguire il lavoro iniziato due anni fa”, dice la Raggi, consigliera del M5s, a margine dell’elezione. “Si tratta di una sfida innovativa sulla rigenerazione della città – ha aggiunto -, ci metteremo subito all’opera. Questa è una sfida che si vince tutti insieme e che deve riqualificare la nostra città”. Sulla location si pensa a Tor Vergata ma l’ex sindaca frena: “Ho già avuto modo di dire che non è il momento di innamorarsi dei progetti ma di trovare il progetto migliore per vincere la sfida”.

“Sono orgogliosa della responsabilità che mi è stata affidata dai colleghi” lo dichiara in una nota Giulia Tempesta, neo eletta vicepresidente della commissione Expo 2030. “Per vincere questa sfida importante per il Paese e per la nostra città servirà l’unità e il contributo di tutti. Con il Sindaco Roberto Gualtieri vogliamo cambiare questa città, farla tornare il motore del Paese e la meta per milioni di persone. Oggi inizia un percorso istituzionale per sostenere tutte le iniziative che saranno utili a raggiungere questo risultato”.

Il Codacons fa ricorso al Tar

La nomina di Virginia Raggi alla presidenza della Commissione Expo 2030 finisce al Tar del Lazio. Il Codacons presenterà ricorso al Tribunale amministrativo sulla nomina dell’ex sindaca di Roma al vertice della Commissione. “Riteniamo semplicemente assurdo che il sindaco Gualtieri possa scendere a compromessi e cedere a intollerabili logiche politiche mettendo la Raggi alla presidenza della Commissione Expo 2030 – spiega il Codacons – Un organismo che per la sua delicatezza e il ruolo chiave per la città non può essere affidato a chi ha dimostrato di non saper amministrare e gestire il bene pubblico”.

“Per rendersi conto di quanto sia sbagliato affidare la Commissione a Virginia Raggi, basta ricordare i numerosi fallimenti dell’ex sindaca che hanno peggiorato la situazione della capitale e le condizioni di vita dei cittadini: dalle buche stradali all’emergenza rifiuti, passando per il caos dei trasporti, la mancata cura del verde pubblico, l’invasione di topi e cinghiali, lo stato di abbandono dei parchi, lo stop ai dossier Stadio della Roma e Stadio Flaminio. E la lista potrebbe essere ancora lunga. Per tali motivi il Codacons impugnerà al Tar del Lazio gli atti con cui il sindaco Gualtieri affiderà a Virginia Raggi la presidenza della Commissione Expo 2030, chiedendone l’annullamento nell’interesse di Roma Capitale e dei cittadini romani”.

Gli auguri della politica

“Esprimo le mie congratulazioni ai presidenti e ai vicepresidenti delle Commissioni Giubileo 2025 ed Expo 2030 che, insieme ai consiglieri capitolini che comporranno le due commissioni, avranno l’onore e la responsabilità di lavorare e seguire due grandi eventi che segneranno il futuro e la rinascita di Roma Capitale d’Italia. Il Giubileo e la candidatura ad Expo 2030 rappresentano infatti due obiettivi strategici per costruire una città moderna, sostenibile, inclusiva e verde. Due opportunità di rilancio e di sviluppo sui quali sarà alta l’attenzione a livello internazionale. Ritengo dunque che sia importante che queste due sfide che riguardano tutti i romani possano trovare la massima partecipazione e condivisione, con un dialogo costante e costruttivo tra le parti politiche interne all’Assemblea Capitolina. Con un’attenzione alla sinergia profonda con il Governo e tutte le istituzioni coinvolte in prima linea nella preparazione e gestione di questi due grandi appuntamenti”, gli auguri della Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’elezione di Virginia Raggi a presidente della commissione speciale su Expo 2030, che dovrà accompagnare la candidatura di Roma a ospitare uno dei più importanti eventi internazionali. L’Expo 2030 rappresenta una vetrina internazionale che, oltre a generare sviluppo e benessere per i cittadini romani, deve presentare al mondo il volto di una città finalmente all’avanguardia. E’ stato stimato da uno studio di settore che i benefici economici diretti e indiretti che l’indotto generato da Expo sulla Capitale e sull’Italia sarà di oltre 11 miliardi di euro. Nessuno migliore quindi di Virginia, promotrice dell’iniziativa quando era sindaca di Roma, a gestire un dossier così fondamentale e complesso come quello di Expo: metterà la sua grande esperienza a servizio della cittadinanza. Facciamo un grande in bocca al lupo a lei e a tutti i commissari, tra cui il vicepresidente Antonio De Santis: grazie alla disponibilità di tutti i consiglieri possiamo rimboccarci le maniche e metterci subito al lavoro”, si legge in una nota congiunta a firma dei gruppi capitolini M5S e Lista Civica Raggi Ecologia e Innovazione.

“Auguro buon lavoro ai presidenti e vicepresidenti delle due Commissioni speciali per il Giubileo 2025 ed Expo 2030 eletti questa mattina. Lavoreranno insieme ai consiglieri capitolini che compongono le commissioni per due eventi internazionali di assoluto rilievo per la Capitale. Abbiamo avviato in questa consiliatura un dialogo aperto e trasparente con le opposizioni. Crediamo che su temi centrali come quelli della Roma che vogliamo, solidale, inclusiva, innovativa e sostenibile, tutte le forze politiche debbano essere partecipi. Dopo l’assegnazione della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza a un rappresentante della minoranza, queste nuove nomine per Giubileo ed Expo rappresentano la prosecuzione di un clima di collaborazione costruttivo, nel rispetto dei reciproci ruoli, tra maggioranza e opposizione. Sarà un lavoro impegnativo, che coinvolgerà tutta l’Assemblea, e che dovrà essere aperto alle cittadine e ai cittadini, la cui voce sarà decisiva”, dice la capogruppo del Partito Democratico Valeria Baglio.

