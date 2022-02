Giubileo 2025, al via il concorso per scegliere il logo ufficiale dell’Anno Santo. Il regolamento

Città del Vaticano – Il Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, al quale il Papa ha affidato l’organizzazione dell’Anno giubilare, lancia un bando fino al 20 maggio, aperto a singoli e gruppi, per realizzare l’immagine simbolo dell’evento che ha come tema “Pellegrini di Speranza”.

Mentre sono in corso i preparativi per il Giubileo 2025, il Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova Evangelizzazione – il Dicastero deputato all’organizzazione dell’evento – ha indetto un concorso per la realizzazione del logo ufficiale dell’Anno Santo. Il bando, “aperto a tutti”, prende il via oggi martedì 22 febbraio e termina il 20 maggio 2022.

Singoli o gruppi potranno partecipare per realizzare l’immagine simbolo che verrà stampata su supporti cartacei, plastici, tessuti, tendaggi, adesivi, pellicole e gadget di piccole e grandi dimensioni. Un incarico importante, considerando che il logo “esprime l’identità e il tema spirituale particolare di ogni Anno Santo, racchiudendo il senso teologico intorno al quale si sviluppa e si realizza questo storico appuntamento”, come sottolinea in una nota il Dicastero guidato da monsignor Rino Fisichella.

Clicca qui per leggere il regolamento completo

I requisiti del logo

Nel regolamento, il Pontificio Consiglio chiede che il logo/marchio, il motto e gli altri elementi rispondano a determinati requisiti, e cioè che siano “semplici e intuitivi; unici, originali e inediti”, adattabili a diverse dimensioni per la stampa e ai formati digitali dei numerosi siti web e social; utilizzabili sia a colori che in bianco e nero; riconoscibili e caratteristici; in lingua latina ma adattabili nelle diverse lingue principali.

Coerente con il messaggio teologico

Soprattutto, si chiede che gli elementi del logo siano “coerenti” con il messaggio teologico di questo Anno Santo che ha come tema “Pellegrini di Speranza”. Proprio la speranza, sottolinea il Pontificio Consiglio in un comunicato, è certamente “l’indizio privilegiato” da cui i partecipanti trarranno ispirazione. “Il logo del Giubileo – si legge – veicola simbolicamente un messaggio in modo immediato ed appropriato, ed è espressione sia dell’universalità del messaggio della Chiesa sia delle particolari necessità spirituali del nostro contemporaneo, che proprio in questo messaggio, ispirato al tema della speranza, trova conforto”.

A maggio un comitato di selezione valuterà tutte le opere presentate che, a breve, i concorrenti potranno caricare digitalmente sul sito ufficiale www.iubilaeum2025.va.

