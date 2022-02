La Questura chiude per 7 giorni “Sandrino’s”, il locale “no green pass” di Ostia

Ostia – Resterà chiuso per sette giorni “Sandrino’s”, il locale di Ostia divenuto famoso per aver organizzato, nelle ultime settimane, degli aperitivi “no green pass” per protestare contro le misure imposte dal governo Draghi.

Il provvedimento, firmato dal Questore di Roma, arriva dopo una serie di sanzioni che, però, non erano bastate a far cambiare idea al titolare del cocktail bar di piazzale della Posta, pubblicamente schieratosi più volte contro le norme in vigore.

“E’ una follia, una violazione dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione – commenta Flavio Esposito, titolare di “Sandrino’s”, a ilfaroonline.it -. Parliamo di semplici aperitivi in strada, aperti a tutti”.

Il terzo si sarebbe dovuto tenere domani e, come gli altri, non avrebbe richiesto la certificazione verde. “Non ho alcuna intenzione di fare controlli da pubblico ufficiale, non sono io a dovere e potere richiedere documenti agli avventori – spiega -. Non è possibile continuare a subire queste vessazioni, e non mi arrenderò”.

Nonostante il provvedimento della Questura, infatti, per mangiare e bere da “Sandrino’s” continuerà a non esserci bisogno del green pass: “Non mi fermerò – annuncia Esposito -: a questo punto è diventata una sfida personale che dovrà concludersi con una mia vittoria”.

