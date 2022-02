Luca Palamara da Checco dello Scapicollo per presentare “Lobby & Logge”: un libro-intervista sulle cupole che controllano l’Italia

Dopo il clamoroso successo ottenuto con il suo primo libro “Il Sistema” (più di 270mila copie vendute), Luca Palamara torna in libreria con “Lobby & Logge”, secondo lavoro realizzato a quattro mani con il giornalista Alessandro Sallusti. La coppia funziona e questa volta si parla di Istituzioni e persone che mirano a infiltrarsi nel sistema-Italia. Tra logge più o meno segrete e personaggi, faccendieri e arrivisti senza scrupoli, il libro prova a fare luce su una delle zone più dark del nostro Paese. Luca Palamara sarà a Roma, presso lo storico ristorante Checco dello Scapicollo di via dei Genieri, mercoledì 23 febbraio.

L’ex-magistrato parlerà di come esista una rete di persone che decidono se avviare indagine o affossarle, che usano la magistratura e l’informazione per regolare conti, consumare vendette, puntare obiettivi altrimenti irraggiungibili, fare affari e stabilire nomine per tornaconti personali.

Le rivelazioni di Palamara in questa intervista-verità smascherano un mondo parallelo dilaniato al suo interno da interessi economici e sete di potere.

