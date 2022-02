Malagò: “Assolutamente no. Djokovic non deve giocare agli Internazionali d’Italia”

Milano – “Se è giusto che Djokovic partecipi agli Internazionali di tennis a Roma? Assolutamente no. Perché ammesso e non concesso che uno si faccia la doccia in un camper, che mangi e dorma da solo e in situazioni di fortuna, è il messaggio che è sbagliatissimo”.

Malagò si unisce a quanto stanno dichiarando politici e virologi. La Vezzali aveva aperto le porte al tennista serbo, se lui avesse voluto giocare gli Internazionali d’Italia a maggio, anche se non vaccinato. Le regole anti Covid lo permettono per gli sport all’aperto.

Ma se i tennisti potrebbero giocare come desiderano, i giovani stanno incontrando delle difficoltà, come spiega il Presidente del Coni: “Ogni giorni ricevo mail di mamme e papà imbufaliti perchè i loro figli non possono fare sport per le regole sul green pass. Spiegatemi come facciamo a dire a queste persone che c’è una legge dello Stato che impedisce di fare sport ai loro figli e invece autorizza chi viene dall’estero”.

Malagò si è augurato che la situazione in termini di contagi migliori quanto prima, in modo che le restrizioni si facciano più lente o spariscano, per tutti. Ma il ‘no’ per Djokovic o altri, in questo momento, è categorico.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport