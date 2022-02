Previsioni meteo Italia

SITAUZIONE. Il fronte di aria fredda giunto nella giornata di lunedì continuerà la sua marcia verso la Grecia interessando infine anche il Sud Italia che nella giornata di martedì continuerà a risentire di una instabilità diffusa, anche spiccata in mattinata. Attesi ancora rovesci, temporali e grandinate con nevicate in Appennino fino a quote di bassa montagna o di alta collina con venti molto forti settentrionali e mari burrascosi. Nel contempo l’alta pressione delle Azzorre tornerà ad interessare le regioni centro settentrionali portando ad una maggiore stabilità.

METEO MARTEDÌ 22 FEBBRAIO. Nord, residue nevicate al mattino sui settori confinali alpini specie tra Piemonte e Lombardia in rapido esaurimento. In prevalenza soleggiato altrove. Centro, soleggiato su Sardegna e regioni tirreniche, poche nubi innocue in esaurimento fin dal mattino lungo l’Adriatico con sole ovunque dal pomeriggio. Sud, al mattino ancora temporali e locali grandinate su Puglia, Basilicata e Calabria con neve in Appennino dagli 800-1000m. Piovaschi anche sulla Sicilia. Più sole sulle coste campane. Nel pomeriggio ancora variabilità e qualche residuo piovasco su Basilicata, Calabria, Sicilia e Salento in esaurimento. In serata migliora ovunque con qualche residuo fenomeno tra bassa Calabria e nord Sicilia. Temperature in calo al Sud, stazionarie o in lieve calo sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie al Nord, Sardegna e centrali tirreniche. Venti, forti settentrionali con raffiche fino a 90km/h su basso Adriatico e Ionio, in graduale attenuazione al Centro Nord. Mari agitati i bacini meridionali con locali mareggiate su Salento e Ionio. Da molto mossi a mossi altrove.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: giornata contraddistinta dal bel tempo su Toscana, Umbria e Lazio con cieli sereni e tersi per l’intera giornata; residua instabilità nella primissima notte sui settori appenninici e meridionali del Lazio, in rapido miglioramento. Ventilazione prevalentemente settentrionale con rinforzi sulle zone costiere e sub-costiere, specie del medio-basso Lazio. Temperature minime in calo, massime in rialzo su valori piuttosto miti per il periodo. Mare molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Avvio della settimana con molto nubi associate a deboli pioviggini su medio-alta Toscana, Umbria e basso Lazio. Tra pomeriggio e sera transita una rapida perturbazione, accompagnata da aria fredda, causa di piogge e rovesci in traslazione dalla Toscana verso Umbria e Lazio; meno coinvolte le coste tirreniche. Quota neve in Appennino in calo fino a 1000m a fine evento. Il peggioramento sarà accompagnato da venti tesi. Seguiranno giornate con cieli sereni e tersi con clima freddo al mattino e mite per il periodo di giorno. Possibile nuovo guasto del tempo a carattere freddo nel prossimo fine settimana.

(Fonte: 3B Meteo)