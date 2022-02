Ostia, lo scrittore Luca Tebaldi torna in libreria con un nuovo… “Mystery Game”

Ostia – Tornano gli enigmi di “Mystery Game”, l’avvincente saga per ragazzi dello scrittore di Ostia Luca Tebaldi.

Dopo “Delitto a Valnebbiosa” (leggi qui), dal 24 gennaio scorso è disponibile in tutte le librerie “Intrigo a Camposcuro”: una nuova, intricata storia che promette di lasciare i suoi giovani lettori col fiato sospeso fino alla fine, alternando gioco e lettura.

Esattamente come il primo capitolo di “Mystery Game”, infatti, anche “Intrigo a Camposcuro” – edito dalla casa editrice EL e consigliato dai nove anni in su – è un libro-gioco: alla fine di ogni capitolo, il lettore dovrà mettere alla prova le sue abilità di investigatore rispondendo a delle domande e, prima dell’ultimo, sarà chiamato ad ipotizzare l’identità del colpevole, autore di uno spietato delitto.

“Il libro si apre con una rapina in piena notte: quella di due temutissimi ladri seriali, i fratelli Lupin, alla banca centrale della città – racconta Luca Tebaldi a ilfaroonline.it -. I criminali, però, vengono colti sul fatto da una volante che passa di lì per caso e sono costretti a fuggire, ognuno con uno zaino carico di banconote in spalla. Uno dei due decide di nascondersi nell’aula di una scuola, ma lì viene violentemente colpito in testa da qualcuno e muore“.

La mattina dopo, è il preside della scuola a rinvenire il corpo del malfattore. Nel suo racconto, però, c’è qualche… inesattezza: “Il preside dice di averlo rinvenuto sul piazzale dell’istituto e di aver visto dei teppisti che, dopo avergli sfilato lo zaino con i soldi, sono spariti nel nulla – spiega l’autore -. Il lettore, però, sa che non è andata così“.

A questo punto entrano in scena i giovani protagonisti della storia: Davide, Carlotta, Rebecca e Simone, quattro ragazzi col pallino per i gialli e le investigazioni che decideranno di condurre un’indagine “parallela”, alla ricerca della verità su quanto accaduto notte. “Capeggiati da Davide, inizieranno a cercare e a trovare degli indizi nella loro classe, quella in cui è avvenuto il delitto”, anticipa Tebaldi.

Com’era stato per il primo volume, anche per “Intrigo a Camposcuro” lo scrittore si è lasciato ispirare dalla sua Ostia: “La scuola in cui è ambientato l’80% del libro riprende per filo e per segno quella che ho frequentato io alle medie e al liceo, la ‘Pallotti’ a Regina Pacis – racconta -. Anche i professori della storia ricordano quelli che ho avuto io: non sono identici, ovviamente, ma sono stati un punto di partenza importante”.

Nelle prossime settimane il nuovo capitolo di “Mystery Game” sarà presentato nelle librerie e nei circoli culturali di Ostia e dintorni, coinvolgendo adulti e bambini in divertenti investigazioni dal vivo.

