Roma, gravi carenze igienico sanitarie: chiuso un bar, multato un altro

Roma – Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio ad Alto Impatto Distrettuale in zona Casilino.

I controlli sono iniziati nel primo pomeriggio di ieri da parte degli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, con l’ausilio delle Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dell’Unità Cinofila della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e con la collaborazione degli Ispettori del SIAN dell’ ASL Roma 2.

Sottoposte a verifica alcune attività commerciali. Per un bar situato nella zona di Lunghezza, a seguito di ispezione, è stata disposta l’adozione di provvedimento amministrativo per la chiusura provvisoria dell’attività per gravi carenze igienico sanitarie riscontrate e sono state contestate 2 violazioni, una di carattere amministrativo per inosservanza dell’ordinanza sindacale inerente gli orari di spegnimento degli apparecchi elettronici leciti con vincita in denaro e l’altra penale per omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti, per la quale il titolare sarà denunciato in stato di libertà.

A Torre Maura sempre in un bar, a seguito di ispezione da parte del personale S.I.A.N. dell’A.S.L. Roma 2 è stata contestata 1 violazione di carattere amministrativo con prescrizione per carenze strutturali in materia igienico sanitarie, con contestuale multa di 1.000 euro. Sono state contestate anche altre 2 violazioni per inosservanza sindacale inerente gli orari di spegnimento degli apparecchi elettronici leciti con vincita in denaro e l’atra per esercizio abusivo di scommesse sportive per la quale il titolare, in concorso con un’altra persona, sarà denunciato in stato di libertà.

Durante i servizi, gli investigatori del VI Distretto Casilino unitamente agli agenti della Sezione Volanti hanno arrestato un cittadino romeno di 19 anni, con precedenti di polizia responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo infatti, durante un controllo, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di eroina e cocaina.

Dovrà rispondere dello stesso reato anche una coppia, rispettivamente di 72 e 42 anni. Grazie ad una segnalazione giunta presso la sala operativa della Questura tramite l’applicazione “YOUPOL”, gli agenti dello stesso Distretto, durante la perquisizione a casa dei due soggetti, hanno rinvenuto 235 grammi di hashish.

Ricordiamo che l’applicazione gratuita YouPol nasce nel 2017 proprio dall’esigenza di una partecipazione più attiva con la cittadinanza in supporto delle categorie più fragili. Grazie alle innovazioni tecnologiche e alla larga diffusione di smart-phone tra tutte le fasce di età, è diventato più semplice e capillare segnalare situazioni che hanno bisogno di attenzione. L’applicazione si può scaricare gratuitamente ed è disponibile per dispositivi Ios e Android. E’ caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato così anche chi è stato testimone diretto o indiretto può denunciare il fatto all’Autorità di Polizia, inviando un messaggio anche con foto e video.

Le attività sono proseguite anche con l’istituzione di posti di controllo da parte degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lazio durante i quali sono state identificate 73 persone e 32 veicoli.

Le unità moto montate dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato servizi antirapina nelle zone della Borghesiana, Ponte di Nona e Roma Est presso esercizi pubblici quali farmacie, uffici postali. Istituti di credito, supermercati, tabaccherie.

Al termine del servizio le persone identificate sono state 92 di cui 11 di origine straniera e 29 con precedenti di polizia e sono state sottoposte alla verifica del possesso del green pass 10 persone.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.