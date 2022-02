Roma-Lido, il Campidoglio: “Da domani tre treni in più”. Ma saranno di riserva

Ostia – “Domani la Roma-Lido viaggerà nuovamente con 6 treni e una corsa ogni 26 minuti. Questo grazie al ritorno in operatività di tre treni, dopo la conclusione positiva dell’iter per la valutazione del rischio”. Ad annunciarlo, con una nota, è Giovanni Zannola, presidente della commissione Mobilità in Campidoglio.

“E’ un’ottima notizia perché consentirà di stabilizzare il servizio durante tutta la giornata e ridurre i disagi i pendolari – dice -. Con Atac è in corso un’interlocuzione, di cui si è fatto promotore l’assessore Patanè che ringrazio, per riattivare la tratta Piramide-Magliana e per intensificare le corse nelle ore di punta”.

“Con i progetti del Pnrr per la Capitale, presentati ieri dal sindaco Gualtieri, arriveranno fondi destinati in prevalenza al settore dei trasporti, un obiettivo importante che permetterà di far fare alla città lo scatto in avanti che merita e dare ai cittadini finalmente servizi all’altezza delle altri Capitali europee”, promette Zannola.

Come fatto notare dal Comitato pendolari della Roma-Lido, però, i tre treni di rientro dalla manutenzione non saranno operativi, ma resteranno di riserva: in questo modo, spiegano, Atac dovrebbe scongiurare il rischio di rimanere con solo due convogli a disposizione qualora il terzo si dovesse guastare, com’è accaduto di recente (leggi qui). La frequenza, quindi, rimarrà pressoché invariata a quella registrata negli scorsi giorni.

Intanto, i pendolari hanno fatto sapere di aver fissato un incontro con l’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, per venerdì 25 febbraio: fra le richieste che saranno avanzate dal Comitato, anche quella di mettere subito in servizio i tre “nuovi” convogli, riducendo così la frequenza a 18 minuti.

